Der Rücktritt von Guido Buchwald von seinen Ämtern im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart schlägt hohe Wellen. Ex-VfB-Spieler Thomas Berthold äußerte sich im Gespräch mit dem SWR zum Kontrollgremium des VfB.

Sportlich steckt der VfB Stuttgart in der Krise, der erhoffte Befreiungsschlag im Heimspiel gegen den SC Freiburg blieb aus. Durch den Rücktritt von VfB-Ikone Guido Buchwald aus dem Aufsichtsrat hat sich die Krise nun auch auf die Führungsebene übertragen.

Für Thomas Berthold, von 1993 bis 2000 Spieler des VfB Stuttgart, fehlt im Aufsichtsrat beim Bundesligisten die nötige sportliche Kompetenz. "Man sollte schon einen haben, der vom Fach ist und weiß, worum es da geht", sagte Berthold im SWR-Gespräch.

Berthold: "Die meisten, die im Gremium sitzen, sind ja Fans"

Der Ex-Nationalspieler spielt auf die Zusammensetzung des VfB-Gremiums an, in dem überwiegend Führungskräfte aus der Wirtschaft sitzen. "Leute, die das sportlich selbst erlebt haben, haben ein anderes Gespür dafür, als einfach nur Fans. Und die meisten, die im Gremium sitzen, sind ja Fans. Bei Daimler sitzt ja auch kein Ex-Fussballer im Aufsichtsrat." Nach dem Rücktritt von Guido Buchwald sitzt mit Hermann Ohlicher nur noch ein ehemaliger Profi-Fußballer im nun siebenköpfigen Aufsichtsrat.

Bereits am Sonntag hatte Berthold die VfB-Führung kritisiert. In der TV-Sendung "Sky90" sprach der 54-Jährige von "zu wenig Fußballkompetenz" im operativen Geschäft und von Fehlentscheidungen in der Kaderzusammenstellung. Zudem seien Fußball-Experten wie Guido Buchwald zu selten in Entscheidungen eingebunden worden: "Frag doch mal den Guido, ob er gefragt wurde, wenn Personalentscheidungen getroffen wurden. Der hat das eher aus der Zeitung erfahren." Im SWR-Gespräch ergänzte Berthold: "Guido Buchwald wird sich in Ruhe seine Gedanken gemacht haben, ob eine weitere Zusammenarbeit noch Sinn macht."

Am Montag wurde dann klar: Guido Buchwald sah keinen Sinn mehr in einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat. Ein deutliches Zeichen in schweren Zeiten für den VfB Stuttgart - sowohl sportlich als auch im Umfeld des Vereins.