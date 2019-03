In der Winterpause hat der VfB Stuttgart Steven Zuber von der TSG Hoffenheim bis Saisonende ausgeliehen. Zuletzt entwickelte sich der Mittelfeldspieler sogar zum Torjäger.

Die Fußballfachleute sind verblüfft und erstaunt. Da mausert sich beim VfB Stuttgart doch tatsächlich einer zum (heimlichen) Torjäger, mit dem niemand gerechnet hatte. Steven Zuber, Mittelfeldspieler, schoss in den letzten drei Bundesligaspielen satte vier Tore. "Ich bin ein Torjäger", sprudelte es aus dem sonst eher ruhigen Schweizer nach seinem jüngsten Doppelpack am Sonntag gegen Hannover (5:1) geradezu grinsend und lachend heraus, als er von SWR Sport auf eben diese Entwicklung hin zum Toremacher angesprochen wurde.

Zuber schoss vier Tore in nur drei Spielen

Fakt ist: Das Elfmetertor gegen Leipzig (1:3), der Treffer beim wichtigen 1:1 in Bremen und jetzt sein 4:1 und 5:1 im Keller-Duell gegen die Niedersachsen machen Steven Zuber zum erfolgreichsten Torschützen der letzten drei Bundesliga-Spieltage. Was Steven Zuber momentan beim VfB anpackt, das gelingt. "Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen kann, ich gebe jeden Tag alles", so der 27jährige, "und dass es so klappt, ist umso schöner". Zuber ist für den VfB momentan nicht nur als Torschütze unglaublich wertvoll, auch als erwartet lauf- und spielstarker Teamplayer mit Wucht und Schnelligkeit.

Magnin und Streller waren am erfolgreichsten

Der "geborgte Hoffenheimer" ist übrigens beileibe nicht der erste Schweizer, der in Stuttgart mit dem Ball am Fuß unterwegs ist. Steven Zuber, in Winterthur geboren und bei den Grasshoppers in Zürich groß geworden, ist bereits der elfte Eidgenosse bei den Roten. Mit besonders großer Freude erinnern sich die VfB-Fans an die beiden schweizer Meisterspieler von 2007, an den lustigen Verteidiger Ludovic Magnin und den pfiffigen Stürmer Marco Streller. Die hochveranlagten Brüder Murat und Hakan Yakin konnten dagegen die großen Erwartungen, mit denen sie aus der Schweiz geholt wurden, leider nie erfüllen. Auch Adrian Knup, Philipp Degen oder Sebastien Fournier trugen nicht lange den roten Brustring. Der letzte Schweizer vor Zuber war der junge Anto Grgic, der 2017 zum FC Sion zurück in sein Heimatland wechselte.

Steven Zuber jedenfalls ist glücklich, dass er in Stuttgart so schnell seine Top-Form gefunden hat, dass nach dem erlösenden 5:1 gegen Hannover in der Stadt Stuttgart und vor allem bei den VfB-Fans das "Feeling back" ist, "das hat es einfach gebraucht". Das Gefühl, wie es ist, gewinnen und jubeln zu können, ganz einfach erfolgreich zu sein, freut Zuber: "Die Abläufe stimmen bei uns immer mehr, alles stabilisiert sich, das war unser Ziel von Tag eins an".

Zuber kehrt nach Hoffenheim zurück

Der VfB Stuttgart lebt noch. Und Steven Zuber ist einer der Spieler, die dem Club mit seiner Körpersprache, mit seinen Leistungen und natürlich auch mit seinen vier Toren frische Luft eingehaucht hat. Da passt es für ihn umso besser, dass er sich mit seinen aufsehenerregenden Leistungen in diesem halben Jahr beim VfB gerade auch für den neuen Trainer in Hoffenheim empfehlen kann, der nach Saisonende für Julian Nagelsmann in den Kraichgau kommt. Denn klar ist: Zuber ist nur bis Saisonende in Cannstatt "geparkt", ohne Kaufoption. In der nächsten Runde wird der schweizer WM-Spieler aller Voraussicht nach wieder das Trikot von 1899 Hoffenheim tragen.

Es sei denn, "Mister X" plant nächste Saison in Hoffenheim ohne einen Steven Zuber. In diesem Fall käme sicherlich sehr gerne wieder der VfB Stuttgart als Abnehmer ins Spiel.