Anastasios Donis oder Mario Gomez? Der VfB steht vor einer Grundsatzfrage, die im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga entscheidend sein könnte.

Es dauerte bis zur 26. Spielminute, ehe Anastasios Donis im Spiel gegen den FC Bayern München seine Klasse aufblitzen ließ: Mit einem gefühlvollen Schlenzer zirkelte der VfB-Stürmer den Ball ins Tor von Manuel Neuer. Donis bestätigte mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 das Vertrauen von VfB-Coach Markus Weinzierl, der dem Griechen den Vorzug vor Ex-Nationalspieler Mario Gomez gegeben hatte.

VfB-Stürmer Mario Gomez verfolgte das Spiel gegen den FC Bayern München nur von der Bank aus.

Gomez nur auf der Bank

Dieser verfolgte die gesamte Partie in Winterjacke und Decke eingepackt nur von der Bank aus – zum ersten Mal in dieser Saison. In allen anderen Pflichtspielen stand Gomez in der Startelf. Nach der ansprechenden Leistung des VfB könnte das Spiel gegen München trotz der deutlichen 1:4-Niederlage aber nicht das letzte ohne Einsatzminute für Gomez bleiben.

Dominique Heintz schätzt beide Stürmer

Am kommenden Sonntag trifft der VfB auf den SC Freiburg – ein richtungsweisendes Spiel für beide Mannschaften. Der SC könnte sich mit einem Dreier weiter von den Abstiegsplätzen absetzen, der VfB zum ersten Mal seit dem 15. Spieltag den Relegationsplatz verlassen. Wer für die Stuttgarter vor heimischer Kulisse von Beginn an stürmen wird, ist allerdings noch unklar. Auch Freiburgs Innenverteidiger Dominique Heintz, der am Sonntag zu Gast im SWR-Fernsehen bei Sport im Dritten war, kann keine Präferenz abgeben: "Mario Gomez ist ein richtiger Boxspieler. Im 16-Meterraum bewegt er sich sehr gut. Jeder Millimeter, den du zu spät bist, wird bestraft. Donis ist wendig und schnell. Beide bringen sehr viel Qualität mit und sind unangenehme Gegenspieler."

Gomez oder Donis?

Seine bisher wohl beste Saisonleistung zeigte Gomez im 3:3-Hinspiel gegen den SC Freiburg, in dem ihm zwei Tore gelangen. Mit seinem guten Stellungsspiel brachte er die Freiburger Hintermannschaft ein ums andere Mal in Verlegenheit und war ein ständiger Unruheherd im gegnerischen Strafraum. Der SC liegt Gomez außerdem so gut wie kein anderer Verein im deutschen Oberhaus. In zehn Begegnungen traf der 33-Jährige insgesamt zwölf Mal und empfiehlt sich damit für die Startaufstellung.

Was man Gomez allerdings vorhalten muss, sind seine eher blassen Vorstellungen in den folgenden Wochen (mit Ausnahme des 2:1 gegen Hertha BSC). Hochkarätige Torchancen ließ der Stürmer teilweise fahrlässig liegen. Mit seinen mittlerweile 33 Jahren hat der ehemalige Nationalspieler das beste Fußballeralter außerdem bereits überschritten. Nach über 300 Bundesligaeinsätzen scheint Gomez' Spiel für seine Gegenspieler außerdem zu berechenbar zu sein. Die fehlende Spritzigkeit und Wendigkeit können auch seine starken Laufwege und Robustheit nicht mehr komplett wettmachen.

Donis punktet mit Geschwindigkeit

Attribute, mit denen das Spiel von Anastasios Donis beschrieben werden kann, der seine Klasse vor allem gegen tendenziell starke Gegner wie den FC Bayern aufblitzen ließ. Dem jungen Griechen fehlt es bisher aber vor allem an Konstanz. Auf bärenstarke Leistungen folgten in der Regel Auftritte, in denen Donis komplett abtauchte.

Für welchen Stürmer sich Markus Weinzierl gegen den SC Freiburg entscheiden wird, ist noch völlig unklar. Trotzdem könnte es am Wochenende in Stuttgart zu einer Grundsatzentscheidung kommen, die der VfB-Offensive ein neues Gesicht verleiht.