Dieser Transfer ist ein echter Coup. Der VfB Stuttgart hat Frank Stäbler, den dreimaligen Weltmeister im Ringen, verpflichtet. Der 29-Jährige soll als Mental- und Zweikampftrainer das Team im Abstiegskampf unterstützen.

Der VfB Stuttgart versucht alles, um den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zu vermeiden. Nach SWRSport-Informationen soll Ringerchampion Frank Stäbler ab sofort das Team von Trainer Markus Weinzierl unterstützen. Der 29-jährige Weltmeister aus Musberg (Leinfelden-Echterdingen) wird als Motivationscoach und auch als Zweikampftrainer mit den Fußballprofis arbeiten.

Der VfB Stuttgart ist "eine geile Aufgabe"

Stäbler bestätigte am Wochenende sein neues Engagement beim VfB Stuttgart. Für ihn selbst sei es eine "Riesenüberraschung", dass es zu dieser Zusammenarbeit kommt, sagte Stäbler ins SWR-Mikrofon. "Aber seit der Thomas (Hitzlsperger) mit in der Führung ist, wird viel Neues gemacht. Und dann kam der Anruf." Ob er die Jungs körperlich und mental unterstützen könne, um aus dem Abstiegskeller herauszukommen, habe der neue Sportvorstand des VfB Stuttgart ihn gefragt. "Ich habe es mir lange überlegt und gedacht 'Warum nicht?'. Es ist eine geile Aufgabe und neue Herausforderung."

Dauer 02:04 min Frank Stäbler rückt in den Trainerstab des VfB Stuttgart Der VfB Stuttgart reagiert auf die anhaltende sportliche Krise und rekrutiert den Ringer-Weltmeister Frank Stäbler für den Trainerstab.

Eine seine wichtigsten Aufgaben werde es sein, das Zweikampfverhalten bei den Fußballprofis zu verbessern. "Wir Ringer haben koordinativ extrem viel drauf. Gerade im Zweikampfverhalten lässt sich ganz viel herausholen, um die Jungs robust zu machen, damit sie ein besseres Körpergefühl bekommen. Vielleicht nehme ich die Spieler auch mal mit auf die Matte, um neue Reize zu setzen."

Stäbler will mit dem VfB Deutscher Meister werden

Besseres Zweikampfverhalten habe auch mit mentaler Stärke zu tun, betonte Stäbler, der selbst als "Mentalmonster" bezeichnet wird wegen seiner ausgeprägten Willensstärke. "Warum soll es nicht möglich sein, den VfB aus dem Abstiegskeller zu holen und dann nächstes Jahr um den Titel mitzuspielen?", sagte der "König der Ringer" voller Optimismus. Stäbler selbst kennt sich mit Rückschlägen und Hindernissen bestens aus. "In meinem Leben lief so vieles nicht nach Plan", räumte er kürzlich ein. Trotzdem hat er es geschafft: Stäbler ist der erste Mensch weltweit, der in drei verschiedenen Gewichtsklassen den WM-Gürtel errungen hat. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Gerade aus Rückschlägen habe er gelernt, sagt er heute.

Im Finale der Ringer-WM in Budapest hat der dreifache Weltmeister gegen den Ungar Balint Korpasi bereits gezeigt, was für ein Kämpfer er ist Imago imago/Pressefoto Baumann

"Ich greife immer nach den Sternen"

Und dann spricht er noch das aus, was alle Fans des VfB Stuttgart aktuell kaum glauben können, aber doch so gerne erleben würden. "Ich greife immer nach den Sternen. Ich will nächstes Jahr mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister werden. Die Bayern sollen sich richtig warm anziehen. Wir werden kommen." Damit hat Stäbler für das Jahr 2020 gleich zwei große sportliche Ziele: Den Titel mit dem VfB Stuttgart und den Olympiasieg im Ringen in Tokio.

Der VfB Stuttgart wollte die Personalie Stäbler nicht kommentieren. Nach SWRSport-Informationen soll die Verpflichtung des neuen Mentalcoachs in den nächsten Tagen offiziell bekannt gegeben werden.