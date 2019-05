Sollte der VfB Stuttgart am Montag Abend zum dritten Mal nach 1975 und 2016 aus der Bundesliga absteigen, hätte dies gravierende Konsequenzen.

Die finanziellen Einbußen sind bei einem Gang in die 2. Bundesliga erheblich. Der Umsatz des VfB Stuttgart würde um bis zu 40 Millionen Euro von 140 auf etwa 100 Millionen Euro schrumpfen. Allerdings betonen die Klub-Verantwortlichen, dass man eine Zweitliga-Saison wirtschaftlich verkraften könne. Hier die möglichen Auswirkungen in den verschiedenen Bereichen.

Etat und Kader

In der aktuellen Bundesligasaison belief sich der Lizenzspieler-Etat der Schwaben auf 55 bis 60 Millionen Euro. Genaue Angaben macht der Klub hierzu nicht. Im Abstiegsfall würde dieser Posten auf etwas über 40 Millionen Euro sinken. Ein Auseinanderfallen der Mannschaft ist nicht zu befürchten, da die Verträge der meisten Kicker auch für Liga zwei Gültigkeit besitzen - bei geringeren Bezügen. Einzig Abwehrtalent Ozan Kabak (19) könnte den VfB verlassen. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers enthält eine 15-Millionen-Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall.

Spieler wie Daniel Didavi, Emiliano Insua oder Dennis Aogo haben bereits erklärt, auch im Abstiegsfall bleiben zu wollen. Allerdings läuft Aogos Vertrag ohnehin aus und noch ist nicht geklärt, ob der VfB verlängern möchte. Ebenso verhält es sich bei Kapitän Christian Gentner und Andreas Beck, deren Kontrakte im Sommer enden. Beschlossene Sache ist der Abgang von Weltmeister Benjamin Pavard zum FC Bayern, der 35 Millionen Euro in die Kassen spült. Diese Einnahme war bereits fester Bestandteil der Kalkulation des Klubs im Lizenzierungsverfahren. Auf der anderen Seite stehen mit dem Argentinier Mateo Klimowicz (Instituto AC Cordoba) und Atakan Karazor (Holstein Kiel) bereits zwei Neuzugänge fest.

Fernsehgelder

Die geringeren TV-Einnahmen würden das größte Loch in die Haushaltskasse reißen. Als Bundesligist bekäme der VfB Stuttgart 48 Millionen Euro aus nationaler und internationaler TV-Vermarktung der DFL - ganz ähnlich wie in der aktuellen Saison. In der Zweiten Bundesliga wären es über 20 Millionen Euro weniger.

Dauer 00:25 min Magath: "Ich gehe davon aus, dass der VfB nächste Saison in der Bundesliga spielt" Die Favoritenrolle im Relegations-Finale schiebt der 1. FC Union genüsslich an den VfB Stuttgart weiter. Die verunsicherten Schwaben beschwören für den Alles-oder-Nichts-Auftritt den bröckelnden Zusammenhalt mit ihren Fans im "Hexenkessel" von Berlin. Felix Magath ist sich dennoch sicher, dass der VfB in der Bundesliga bleiben wird.

Fans / Umfeld

Der Abstieg vor drei Jahren war bitter für die VfB-Fans; dennoch löste er eine regelrechte Euphorie und Solidaritätswelle rund um den Klub aus. Die 17 Heimspiele in der Zweitliga-Saison 2016/2017 verfolgten im Schnitt über 50.000 Zuschauer - ein Rekordwert für ein Zweitliga-Team. Ob das nach einem neuerlichen wieder so laufen würde, ist fraglich. Zu groß ist bei vielen Anhängern derzeit die Ernüchterung. Tickets und Business Seats müssten in der 2. Bundesliga günstiger angeboten werden als in der Bundesliga. Also ist zwangsläufig mit Einbußen zu rechnen - unabhängig vom Zuschauerzuspruch. In der Zweitligasaison 2016/2017 fielen die Kartenpreise im Vergleich zur vorherigen Bundesliga-Spielzeit um 30 Prozent.

Sponsoren

Eine gute Nachricht gäbe es trotz eines Abstiegs: Kürzlich konnte der VfB Stuttgart den Vertrag mit Sponsor Daimler verlängern. Die Mercedes-Benz Bank wird für weitere vier Jahre die Brust der rot-weißen Trikots zieren. Rund sieben Millionen Euro soll das Engagement des Autobauers jährlich einbringen - bei Abstieg werden es allerdings etwa 30 Prozent weniger sein. Bis Ende Juni will Präsident Wolfgang Dietrich einen weiteren Investor präsentieren.

VfB-Mitarbeiter

Der VfB Stuttgart beschäftigt aktuell knapp 200 Mitarbeiter. Bei Heimspielen sind weit über 2.000 Menschen rund ums Stadion im Einsatz. Zwar muss der VfB auch in diesem Bereich den Gürtel enger schnallen, aber Entlassungen auf der Geschäftsstelle sind wohl nicht geplant. Wahrscheinlicher sind Gehaltskürzungen.

Weiche Faktoren

Gemeint sind Effekte und Auswirkungen wie Image und Stimmungen, die mit Zahlen nur schwer messbar sind. Ein erfolgreicher Bundesligaverein trägt zum guten Image und zur Identifikation einer Region bei. Auch Stuttgarts Tourismusbranche hat großes Interesse an einem erstklassigen VfB. Die Zahl der Übernachtungs- und Tagesgäste in der Landeshauptstadt steigt bei Heimspielen deutlich an. Durch einen Abstieg müsste auch hier mit deutlichen Einbußen gerechnet werden.