Ein Ex-VfB-Trainer auf der VfL-Bank, vier ehemalige Wolfsburger im Stuttgarter Kader, Relegationshoffnung gegen Champions-League-Träume. Das sportlich so wichtige letzte Heimspiel der Saison erzählt für den VfB auch abseits des Platzes viele Geschichten.

Bruno Labbadia ist ein Relegations-Experte. Beim Hamburger SV und in der letzten Saison auch beim VfL Wolfsburg wurde der frühere Mittelstürmer als "Feuerwehrmann" geholt, um den Abstieg im Schlussspurt der Saison zu verhindern - und beide Male war er erfolgreich. In der aktuellen Saison spielt er mit Wolfsburg um die Champions League und will mit einem Sieg bei seinem Ex-Verein in Stuttgart zwei Spieltage vor Schluss weitere Plätze gutmachen. Trotz seiner immer noch anhaltenden Gefühle zum VfB will Labbadia Stuttgart nichts schenken. Dennoch wünscht er seinem ehemaligen Arbeitgeber den Verbleib in der Bundesliga über die Relegation.

Sollten die beiden Ex-Vereine von Bruno Labbadia, VfB Stuttgart und der Hamburger SV, in der Relegation aufeinandertreffen, dann wäre das für den aktuellen Wolfsburg-Trainer ein ganz besonderes Spiel: "Das wäre krass. Ich kann nicht sagen, zu wem ich mehr halten würde", sagte der 53-Jährige. Eine Relegation habe er selbst zweimal mitgemacht und könne sich gut in die Situation hineinversetzen.

Auf der VfB-Bank hielt sich Labbadia immerhin fast drei Jahre. Seit seinem Abgang haben die Stuttgarter in nicht einmal sechs Jahren sage und schreibe zehn Cheftrainer verbraucht, sind 2016 abgestiegen und stehen nun unter Interimscoach Nico Willig erneut mit dem Rücken zur Wand.