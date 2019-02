Im baden-württembergischen Traditions-Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg wird zumindest eines beendet: die Punktelosigkeit der beiden Teams nach dem Start der Rückrunde.

VfB-Coach Markus Weinzierl ist Niederbayer. Gebürtig kommt Weinzierl aus Straubing. Das Scharmützel zwischen Baden und Württemberg interessiert ihn daher auch gar nicht. Und das auch nicht am kommenden Sonntag, wenn seine Schwaben auf die Südbadener vom SC Freiburg (Sonntag, 18 Uhr) treffen.

Weinzierl: "Es ist egel, wer der Favorit ist" "Mich interessiert nur die Tabellenkonstellation. Mit einem Sieg kommen wir näher an die Freiburger ran. Das ist unser Ziel", so Weinzierl zur Brisanz des Ländle-Duells

Weinzierl interessieren nur die Punkte

"Mich interessiert nur die Tabellenkonstellation. Mit einem Sieg kommen wir näher an die Freiburger ran. Das ist unser Ziel", so Weinzierl zur Brisanz dieses Ländle-Duells. Die auch darin liegt, dass keine der beiden Mannschaften bislang in der Rückrunde einen Punkt holen konnte. Bilanz VfB Stuttgart: zwei Spiele, zwei Niederlagen. Bilanz SC Freiburg: zwei Spiele, zwei Niederlagen

Mit oder ohne Mario Gomez?

Der Ex-Freiburger Dennis Aogo hat sich verletzt und und wird am Sonntag dem VfB fehlen. Fraglich ist auch weiter der Einsatz von Stürmer Mario Gomez. Der ehemalige Nationalspieler saß gegen Bayern München nur auf der Bank. Für einen Einsatz des Angreifers spricht: Gegen Freiburg trifft Gomez besonders gerne, in zwölf Bundesligaspielen erzielte der Stürmer zwölf Tore. Gegen keinen anderen Verein traf er bislang öfter.

"Ob Mario von Beginn an spielt, verrate ich nicht. Wir werden das erstmal intern besprechen", so Weinzierl. Eines allerdings wird sich in diesem baden-württembergischen Kellerduell definitiv zum Positiven ändern. Mindestens zwei Punkte werden bei einem Unentschieden in Baden-Württemberg bleiben - bei einem Sieg sogar drei. Dass wieder beide Vereine verlieren, ist im direkten Duell erfreulicherweise nicht vorgesehen.