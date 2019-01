Mit einem Leistungstest sind die Spieler des VfB Stuttgart in die Rückrundenvorbereitung gestartet. Das Finetuning für den Klassenerhalt gibt's jetzt in Spanien.

So richtig entspannt war Weihnachten beim VfB nicht. Wie auch? Die magere Hinrundenbilanz mit Platz 16 und gerade mal 14 Punkten lag den meisten mehr im Magen, als der Weihnachtsbraten. "Das nimmt man schon mit mental", gesteht Verteidiger Andreas Beck ohne Umschweife ein. Ein bisschen Abschalten ging dann aber bei Beck dank der Familie schon. Genügend, um mit Lust statt Frust zum Traininsauftakt zurück zu sein: "Fußball spielen macht trotzdem Freude, auch wenn der Druck jetzt steigt".

"Wir stehen alle in der Pflicht!"

Während Beck und Co sich beim Leistungstest auf dem Laufband abrackern, sieht man Sportvorstand Michael Reschke die Anspannung förmlich an. Der unerwartete Absturz nach der erfolgreichen Rückrunde der letzten Saison, steckt ihm in den Knochen: "Es muss allen klar sein, dass wir deutlich mehr Substanz haben", sagte Reschke im SWR-Interview und erinnerte an die Rückrunde der letzten Saison. Auch da stand der VfB - ähnlich wie jetzt - dem Tabellenende bedrohlich nahe und war weit entfernt vom gesicherten Mittelfeld. Am Ende schafften die Stuttgarter trotzdem sicher den Klassenerhalt. Immerhin hat der VfB zu Beginn des Jahres 2019 einen Punkt mehr Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz als vor einem Jahr. Aber schön geredet wird nichts. "Wir müssen jetzt eine völlig andere Performance zeigen, wie in der Hinrunde. Wir stehen alle in der Pflicht!"

Stellschrauben-Arbeit in Spanien

Bis zum Rückrundenauftakt bleiben gerade mal rund zwei Wochen. Gut eine davon verbringt der VfB jetzt in La Manga, Spanien. Bei Sonne und Temperaturen um die 15 Grad ist die Zeit knapp für große Veränderungen. Aber Reschke ist überzeugt von den Feinmechaniker-Fähigkeiten von Trainer Markus Weinzierl: "Manchmal sind es auch kleine, wichtige Stellschrauben, die ein Spiel verbessern und optimieren. Daran wird er arbeiten." Bei allem Ernst der Lage kann der Sportvorstand aber auch noch Lachen. Das Gerücht, wonach Weltmeister Benjamin Pavard nicht mit ins Trainingslager fährt, weil er noch in der Winterpause Stuttgart verlässt amüsiert Reschke.

"Benjamin Pavard wird definitiv in der Rückrunde für den VfB Stuttgart spielen. Sein Verletzungszustand lässt es nicht zu, dass es Sinn machen würde mit nach Spanien zu reisen." Michael Reschke, Sportvorstand VfB Stuttgart

"Wir packen's an!"

Frei nach dem Motto "Und jährlich grüßt das Murmeltier" kämpft Stuttgart also auch im Jahr 2019 um den Klassenerhalt. 27 Spieler fliegen mit nach Spanien. Darunter natürlich auch Andreas Beck. Der trotzt - mit seiner Routine und seiner Lust auf Fußball - der Krise. Auch, weil er damit nicht alleine ist. "Wir haben schon einige, die das schon mal erlebt haben. Wir wissen was auf uns zukommt". Also werden die Becks und Aogos und Gentners des VfB, die Erfahrenen, die jungen Spieler mitnehmen und wenn möglich mitreißen. Denn wie hat Andi Beck es so schön sagte: "Der Verein ist geübt, solche Situationen zu meistern. Wir packen's an!"