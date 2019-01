Der VfB Stuttgart hat sich nach kurzer Winterpause ins Trainingslager verabschiedet. Im spanischen La Manga gilt es, den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen.

Eine leichte Schneedecke und Temperaturen gegen null Grad taten der guten Stimmung am Freitagmorgen keinen Abbruch. Sichtbar erholt und spürbar optimistisch trafen sich die VfB-Stars um Mario Gomez und Christian Gentner nach überstandener Winterpause am Stuttgarter Flughafen. Ebenfalls mit dabei: Neuzugang Alexander Esswein von Hertha BSC Berlin, der zusammen mit Kumpel Daniel Didavi am Airport erschien. Beide spielten in der Saison 2011/2012 zusammen für den 1. FC Nürnberg.

Nachdem die Vorbereitung für die Bundesliga-Rückrunde bereits am Mittwoch und Donnerstag mit mehreren Leistungstests eingeläutet wurde, steht ab dem heutigen Freitag das Trainingslager im spanischen La Manga an.

Dauer 00:52 min Der VfB Stuttgart fliegt nach La Manga ins Trainingslager Am Freitagmorgen ist der VfB Stuttgart ins Trainingslager geflogen. Im spanischen La Manga will VfB-Trainer Markus Weinzierl seine Mannschaft bestmöglich auf die Rückrunde vorbereiten, um die Abstiegsplätze schnellst möglich zu verlassen.

Abflug verzögert sich

Aufgrund von vereisten Tragflächen verzögerte sich der auf 9 Uhr geplante Abflug allerdings um fast eine Stunde. Nach dem etwa dreistündigen Flug nach Málaga im Privat-Flugzeug müssen die rund 450 Kilometer bis zur spanischen Ostküste dann noch mit dem Bus zurückgelegt werden. Doch die Reise lohnt sich: 15 Grad und Sonnenschein versprechen in den kommenden acht Tagen optimale Trainingsvoraussetzungen.

Winterfahrplan VfB Stuttgart Trainingsstart: 2. und 3. Januar (Leistungssdiagnostik) Trainingslager: 4. bis 12. Januar in La Manga (Spanien) Testspiele: 6. Januar gegen FC Utrecht (15.30 Uhr); 11. Januar gegen Cercl Brügge (15 Uhr).

Trainingslager ohne Pavard

Weltmeister Benjamin Pavard trat die Reise nach Spanien nicht an. Der Franzose werde stattdessen ein individuelles Programm absolvieren, teilte der Tabellen-16. mit. Pavard hatte sich im Dezember einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen und deswegen in den drei letzten Hinrundenspielen gefehlt. Auch das argentinische Trio Emilio Insua, Santiago Ascacibar und Nicolás Gonzalez suchte man am Stuttgarter Flughafen vergebens. Nach dem Heimaturlaub über die freien Tage machten sich die drei VfB-Stars bereits am Donnerstag direkt auf den Weg nach Spanien.

Vorbereiten auf die Rückrunde

Viel Zeit zum Erholen bleibt dem Tabellen-16. im spanischen Sonnenschein nicht. Denn nach der enttäuschenden Hinrunde gilt es für Trainer Markus Weinzierl, den Teamgeist zu stärken und an den zu häufig gezeigten Schwächen im Abschluss und in der Defensive zu arbeiten. Gelingt es Weinzierl, sein Team in La Manga zu einer eingeschworenen Truppe zu formen, sollte der Sprung aus dem Tabellenkeller in der anstehenden Rückrunde aber durchaus möglich sein.