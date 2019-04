Beim VfB Stuttgart geht es an Ostern alles andere als ruhig zu. Noch am Abend nach dem 0:6-Debakel beim FC Augsburg gab der VfB die Trennung von Coach Markus Weinzierl bekannt. Am Ostersonntag leitete bereits U19-Coach Nico Willig das Training.

Nun steht also U19-Coach Nico Willig an der Seitenlinie. "Er ist nach unserer Überzeugung in der Lage, schnell für neue Impulse zu sorgen und mit der Mannschaft den Klassenverbleib zu schaffen", sagte Hitzlsperger noch am Abend. Trotz der abstiegswürdigen Bilanz von 21 Punkten aus 30 Spielen hat Stuttgart die Rettung noch in der eigenen Hand, weil die Konkurrenz dahinter - Nürnberg und Hannover - noch schlechter ist als der VfB.

Nico Willig beim Training des VfB Stuttgart

Sportvorstand Thomas Hitzlsperger hat die Fußball-Profis des VfB Stuttgart am Tag nach dem 0:6 gegen den FC Augsburg und der Freistellung von Trainer Markus Weinzierl zur Rede gestellt. "Ich habe heute Morgen mit der Mannschaft gesprochen. Es war mir ein Bedürfnis ihnen zu sagen, dass das ganz, ganz schwach war gestern", sagte Hitzlsperger am Ostersonntag in Stuttgart. "Die Jungs sollten mir schon mal erklären, wie es dazu kommen konnte."

Auf die Frage, ob man nach der Niederlage des FC Schalke 04 und weiterhin sechs Punkten Rückstand dennoch auf den 15. Platz hoffe, antwortete Hitzlsperger: "Wir sind so weit weg von der Normalform, so weit weg eine Bundesligamannschaft zu schlagen, dass wir gut beraten sind, nur auf uns zu schauen und am Samstag Gladbach zu schlagen."

Nico Willig VfB-Trainer bis zum Ende der Saison

Der VfB steht auf dem Relegationsrang. Die Entscheidung zur Trennung habe er Weinzierl am Abend mitgeteilt. "Das war ein schwieriges Gespräch. Aber ich habe ihm gesagt, dass es für uns keine Alternative mehr gab", berichtete der Ex-Profi. Weinzierls Nachfolger Nico Willig, bislang Trainer der U19 in der A-Jugend-Bundesliga, leitete am Sonntag seine erste Einheit. "Es gibt die klare Absprache mit Nico Willig, es wird bis zum Ende der Saison laufen und nicht darüber hinaus. Das ist ein klares Commitment von beiden Seiten", sagte Hitzlsperger. "Er kennt den Verein, er kennt die Leute, er braucht keine Eingewöhnungszeit."