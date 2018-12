Zwei Abwehr-Fehler, ein Eigentor und einmal Total-Versagen vor dem leeren Tor - so liest sich die Bilanz des VfB Stuttgart bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Schalke 04.

Es war die Szene des Spiels: Schalke-Torwart Ralf Fährmann spielte den Ball in die Füße von Nicolás González, der Argentinier nahm den Ball an, lief alleine aufs leere Tor zu und traf - den Pfosten (48.). Es wäre der Ausgleich in einem Spiel gewesen, in dem ziemlich verunsicherte Schalker gegen einen noch verunsicherter wirkenden VfB Stuttgart verdient mit 3:1 gewonnen haben.

Statt den Ausgleich zu bejubeln, mussten die VfB-Fans unter den 54.022 in der 68. Minute mit ansehen, wie Mario Gomez den Ball mit der Schulter ins eigene Tor lenkte. Das 3:1 ermöglichte Innenverteidiger Marc Oliver Kempf, dessen missglückte Ball-Annahme Schalke-Stürmer Steven Skrzybskis in die Lage versetze, auf Ahmed Kutucu durchzustecken (78.). Wie tief der Frust nach diesem Nackenschlag saß, sah man an den vielen Nickeligkeiten in der Folgezeit, als Gomez gleichzeitig mit Abwehrspieler Salif Sané und Torwart Fährmann anlegte. Wenig später verteilte Schiedsrichter Felix Brych gleich vier gelbe Karten, nachdem sich die Stuttgarter darüber ärgerten, dass Schalke den Ball nicht ins Seitenaus spielten, als Santiago Ascacibar am Boden lag.

Frust bei Timo Baumgartl

Der Frust war auch VfB-Innenverteidiger Timo Baumgartl anzumerken: "Wir in der Winterpause müssen unsere Defizite aufarbeiten. Die haben wir in taktischer Disziplin aber auch in technischer Hinsicht; wir kriegen kaum Tor-Chancen, wir kriegen zu viele Tore, wir sind auch bei Kontern brutal offen. Daran müssen wir arbeiten."

Frust nach guter Leistung

Der tiefe Frust lag auch an der bis dahin guten Leistung der Stuttgarter, die sich jedoch nicht mit Toren belohnen konnten. Denn der VfB machte von Anfang an Druck, griff die Schalker früh in deren Hälfte an und hatte nach einem völlig missglückten Abwurf von Torhüter Fährmann auch eine unverhoffte Chance zur Führung durch Erik Thommy (7.) - den ersten Treffer aber erzielten die Gäste. Bastian Oczipka passte fast von der Grundlinie nach innen, und Skrzybski, einer von drei Neuen bei Königsblau, verwandelte unbedrängt. Stuttgart wirkte nahezu unbeeindruckt und war zwischenzeitlich ganz nah dran am Ausgleich: Fährmann verhinderte ihn jedoch reaktionsschnell gegen Gomez (21.) und Timo Baumgartl (22.). Und nach Gonzalez Anschluss-Treffer (76.), drängte Stuttgart weiter und bisweilen mit dem Mut der Verzweiflung auf den Ausgleich, lief aber immer wieder in gefährliche Konter. Einen davon nutzte Kutucu zum 3:1-Endstand.

Didavi wieder in der Startelf

Nach langer Verletzungspause war Daniel Didavio gegen Schalke 04 wieder in der Starelf des VfB Stuttgart Imago Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hängt nach der Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf weiterhin mit 14 Punkten auf dem Relegationsplatz fest. So war die Rückkehr von Spielmacher Daniel Didavi nach langer Verletzungspause wohl die einzige gute Nachricht an einem ansonsten eher frustrierenden Fußball-Nachmittag.