Tim Walter wird zur kommenden Saison neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der bisherige Coach des Zweitligisten Holstein Kiel unterschrieb bis zum 30. Juni 2021, teilte der abstiegsbedrohte Verein am Montag mit.

er abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart stellt noch vor der Relegation weiter die Weichen für die Zukunft: Tim Walter, bisher Coach des Zweitligisten Holstein Kiel, wird ab der kommenden Saison Trainer bei den krisengeplagten Schwaben. Dies gab der VfB am Montag bekannt. "Die Gespräche mit Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat waren offen und direkt und von Anfang an von großem Vertrauen geprägt. Wir haben sehr ähnliche Vorstellungen und Ansichten vom Fußball und von der Art und Weise, wie wir arbeiten wollen. Gemeinsam wollen wir eine positive Entwicklung beim VfB Stuttgart einleiten. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, der VfB hat eine enorme Strahlkraft und eine beeindruckende Geschichte. Ich danke Holstein Kiel für eine tolle gemeinsame Saison und für das Verständnis dafür, dass ich mich für den Wechsel zum VfB Stuttgart entschieden habe", wird Walter in einer offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert.

Der 43-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Walter war vor seiner Station in Kiel im Nachwuchsbereich von Bayern München und des Karlsruher SC tätig. Zuletzt hatten die Stuttgarter in Sven Mislintat schon einen neuen Sportdirektor verpflichtet. In den Relegationsspielen am Donnerstag (20.30 Uhr) und Montag (27.5.) gegen den Zweitligadritten Union Berlin wird der VfB noch von Nico Willig betreut. Der 38-Jährige hatte den entlassenen Markus Weinzierl abgelöst und kehrt im Sommer wieder auf seinen Posten als Trainer der Stuttgarter U19-Junioren zurück.