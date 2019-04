per Mail teilen

Robert Glatzel hat sich mit konstant starken Leistungen für den 1. FC Heidenheim in den Fokus mehrerer Bundesligisten gespielt. Unter den interessierten Klubs soll laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung der VfB Stuttgart sein.

Auch Werder Bremen soll sich mit der Personalie Glatzel beschäftigen, so das Blatt weiter. Demnach sei aus dem Umfeld Glatzels zu hören, dass der 25-Jährige im Visier der beiden Klubs steht.

Starke Saison von Robert Glatzel

Der Angreifer hat für den FCH in dieser Spielzeit in 21 Pflichtspielen bereits 13 Tore erzielt und zudem drei weitere Treffer vorbereitet. Sein Vertrag bei den Schwaben läuft noch bis 2020, sein Marktwert beträgt rund zwei Millionen Euro.

Beim VfB würde der Ex-FCK-Profi Glatzel im Sturm mit Mario Gomez, Nicolas Gonzalez und dem derzeit unzufriedenen Anastasios Donis konkurrieren.

In Heidenheim will man das angebliche Interesse aus der Bundesliga nicht bestätigen. "Ich weiß von keinem Interesse an Robert und das Thema interessiert mich auch nicht", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern München (Mittwoch, 18:30 Uhr).