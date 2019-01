Angeführt von "Doppelpacker" Mario Gomez hat der VfB Stuttgart einen wichtigen Dreier im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga geholt. Die Schwaben drehten die Partie gegen Hertha BSC und setzten sich 2:1 (0:1) durch.

Dauer 01:12 min VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 2:1 (0:1) VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 2:1 (0:1)

Die Berliner verpassten den dritten Sieg in Folge. Ex-Nationalstürmer Gomez war mit seinen ersten Toren seit über zwei Monaten (64. und 76.) für den VfB erfolgreich. Tor-Debütant Maximilian Mittelstädt (38.) traf für die Berliner.

Dauer 05:38 min VfB gegen Hertha: Die Pressekonferenz in voller Länge Der VfB Stuttgart siegt gegen Hertha BSC mit 2:1 (0:1).

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sahen die 45.000 Zuschauer in der Stuttgarter Arena zunächst nicht viel Erwärmendes. Beide Mannschaften leisteten sich zahlreiche Fehler, in den Strafräumen passierte so gut wie nichts. Dass Mittelstädt bei seinem Schussversuch in aussichtsreicher Position wegrutschte, war bezeichnend (9.).

Hertha beginnt besser

Nach einer Viertelstunde nahm die Hertha das Heft für einige Minuten in die Hand. Die ersatzgeschwächten Gastgeber, die ohne Weltmeister Benjamin Pavard, Pablo Maffeo, Dennis Aogo, Holger Badstuber, Berkay Özcan sowie den gesperrten Erik Thommy auskommen mussten, reagierten zumeist nur. Für spielerische Höhepunkte konnten die Hauptstädter, bei denen Salomon Kalou, Derrick Luckassen, Karim Rekik, Niklas Stark, Javairo Dilrosun, Marko Grujic und Arne Maier fehlten, aber auch nicht sorgen.

Das Spiel war ein Langweiler, der nach 25 Minuten immer noch keine Torchance zu bieten hatte. Erst in der 29. Minute sorgte der Ex-Stuttgarter Vedad Ibisevic in seinem 100. Bundesligaspiel im Dress der Berliner für einen Hauch von Gefahr. Knapp zehn Minuten später machte es Mittelstädt besser und erzielte sein erstes Bundesligator.

Gomez dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel gingen die Stuttgarter immerhin etwas mutiger zu Werke. Die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang hatte aber Ibisevic (58.). Auch nach einer Stunde stand nicht eine Chance für den VfB zu Buche. Der Ausgleich durch Gomez nach Vorarbeit von Nicolas Gonzalez fiel aus dem Nichts. Im Anschluss drängten die Schwaben auf die Führung. Chadrac Akolo konnte die große Möglichkeit per Kopf aber nicht nutzen (74.). Gomez war kurz darauf nach einer Flanke von Kapitän Christian Gentner deutlich erfolgreicher.

Dauer 00:19 min Christian Gentner: "Wie es zustande kommt, ist uns ziemlich egal" Christian Gentner: "Wie es zustande kommt, ist uns ziemlich egal"

"Wie es zustande gekommen ist, ist uns ziemlich egal", sagte VfB-Kapitän Christian Gentner nach der Partie. "Wir haben endlich mal wieder einen Rückstand gedreht, das ist uns in dieser Saison bisher noch nicht gelungen. Das kann man hoffentlich als Zeichen sehen", so Gentner weiter.