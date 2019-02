per Mail teilen

Dramatisches Remis im baden-württembergischen Duell: Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg trennten sich am 20. Bundesliga-Spieltag 2:2 (0:1).

Florian Niederlechner hat dem SC Freiburg einen späten Punktgewinn gesichert. Dank des Treffers des Angreifers in der vierten Minute der Nachspielzeit kam Freiburg beim VfB Stuttgart noch zu einem 2:2. Zum Abschluss des 20. Spieltags war Freiburg früh durch Janik Haberer (4. Minute) in Führung gegangen, ehe Defensivspieler Emiliano Insua (75.) und Daniel Didavi (84.) für die Gastgeber trafen und die Begegnung zwischenzeitlich drehten. Stuttgarts Ex-Nationalspieler Mario Gomez sah in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte.

Dauer 00:30 min So erlebten die Freiburg-Fans das 1:0 vor dem Stadion So erlebten die Freiburg-Fans das 1:0 im Baden-Württemberg-Duell gegen den VfB Stuttgart vor dem Stadion.

Damit bleibt der VfB auf Rang 16 (15 Punkte) und hat Boden gegenüber dem FC Augsburg (18) verloren, der zuvor 3:0 gegen Mainz 05 gewonnen hatte. Freiburg liegt mit 22 Punkten auf Rang 13.