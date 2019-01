per Mail teilen

Vom VfB Stuttgart ausgebildet wechselte Timo Werner 2016 zu RB Leipzig. Die Leipziger wollen Werners 2020 auslaufenden Vertrag unbedingt verlängern - mit kurioser Ausstiegsklausel.

RB Leipzig soll Nationalspieler Timo Werner nach Informationen der "Bild"-Zeitung ein Vertragsangebot mit einer Ausstiegsklausel für zehn Vereine vorgelegt haben. Das berichtete das Boulevardblatt am Donnerstag. Zu den Clubs, die der vom VfB ausgebildete Stürmer vor Ablauf eines neuen Kontrakts gegen eine festgeschriebene Ablösesumme dann verlassen dürfte, sollen neben dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern auch der FC Barcelona, Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain und Juventus Turin gehören.

2020 wäre Werner ablösefrei

Bundesligist RB Leipzig wollte den Bericht nicht kommentieren. Der Club ist allerdings seit weit über einem Jahr bemüht und bestrebt, den aktuell gültigen Vertrag mit dem gebürtigen Stuttgarter Werner zu erneuern. Der 22 Jahre alte Angreifer ist noch bis Ende Juni 2020 an die Sachsen gebunden, er wäre im Sommer kommenden Jahres also ablösefrei. Daher stellten die Vereinsverantwortlichen bereits klar, dass Werner nur dann auch in der nächsten Saison für RB spielen wird, wenn er ein neues Arbeitspapier unterzeichnet.

Wechsel zum FC Bayern am wahrscheinlichsten

Das jetzige Angebot soll Werner laut "Bild" seit Dezember vorliegen. Vermutet wird, dass der Profi am ehesten zu einem Wechsel zum FC Bayern tendiert. Angeblich sollen auch Borussia Dortmund und Liverpool Interesse haben. Zum Premier-League-Team mit dem deutschen Coach Jürgen Klopp war im Sommer 2018 Mittelfeldspieler Naby Keita gewechselt.