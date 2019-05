per Mail teilen

Von Planungssicherheit kann beim VfB Stuttgart für die nächste Saison noch keine Rede sein. Thomas Hitzlsperger gab in der Sendung Sport im Dritten im SWR Fernsehen BW dennoch Einblick in die Personalpläne.

Beim VfB Stuttgart stehen noch viele Fragezeichen vor der Kaderplanung der nächsten Saison: Erste oder 2. Liga? Umbruch oder Vertrauen in das Stammpersonal? Dazu auslaufende Verträge von verdienten Kräften und "Problemfällen" mit langen Vertragslaufzeiten. Eine schwierige Situation - sowohl für die Verantwortlichen als auch für die Spieler, die ihre Zukunft gesichert wissen wollen.

Doch auf schnelle Personalentscheidungen, möglichst noch vor einer möglichen Relegation, können die Spieler nicht hoffen, wie Sportvorstand Thomas Hitzlsperger bei Sport im Dritten bestätigte: "Ich kann gut nachvollziehen, dass die Spieler gerne wissen möchten, wie es jetzt weitergeht. Aber die Spieler haben sich in diese Situation gebracht, sie haben uns in die Situation gebracht. Diese Geduld müssen sie jetzt haben. Ihr Auftrag ist, in der Liga zu bleiben, dann können wir besser planen."

Dauer 25:23 min Sendezeit 22:05 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Interview Thomas Hitzlsperger Der Sportvorstand des VfB Stuttgart live zu Gast im Studio bei Sport im Dritten

Die Routiniers auf dem Abstellgleis?

Unter anderem stehen drei ältere Spieler, die zum Teil viel für den VfB geleistet haben, im Fokus. Denn die Verträge von Kapitän Christian Gentner, Andreas Beck und Dennis Aogo laufen im Sommer aus. Ob sie eine weitere Chance in den Planungen von Hitzlsperger und seinem neuen Sportdirektor Sven Mislintat spielen, bleibt offen. Gent,er soll zumindest nach seiner aktiven Karriere noch einen Platz im Verein finden. Fußballerisch ist seine Zukunft beim VfB allerdings auch noch nicht geklärt. "Wir können gerade keine Rücksicht nehmen, wie lange jemand im Verein war", sagte Hitzlsperger.

Sind Zuber und Esswein zu halten?

Auch die Verträge der beiden Leihspieler Steven Zuber und Alexander Esswein laufen im Sommer aus. Berichten zufolge soll mit Esswein bereits eine Einigung über die Saison hinaus getroffen worden sein. Bestätigen wollte Hitzlsperger das allerdings nicht. Steven Zuber, der in 13 Spielen für die Schwaben sechs Scorerpunkte sammelte, ist wohl schwieriger zu halten: "Leider ist er jetzt verletzt, aber man hat bei Steven gemerkt, wie motiviert er ist und dass er ein Top-Profi ist. Steven hat versucht, die Chance zu nutzen und das ist ihm gelungen. Er will seine Qualität beweisen und dass er zu Unrecht bei Hoffenheim auf der Bank sitzt - dafür bin ich sehr dankbar", so Hitzlsperger über die Leihgabe aus dem Kraichgau.

Wechselkandidaten mit laufenden Verträgen

Pablo Maffeo wurde im vergangenen Sommer als vermeintliches Supertalent und Rekordtransfer (Ablöse rund zehn Millionen Euro) des VfB von Manchester City verpflichtet. Nach nur acht Einsätzen in der Bundesliga wurde der Spanier allerdings aus disziplinarischen Gründen im April in Stuttgart aussortiert. Das Problem: Er hat einen Vertrag bis 2023 beim VfB und wird nach seinen Leistungen in Stuttgart sicherlich auch keine hohe Ablöse mehr einbringen können.

Auch Anastasios Donis wurde immer wieder wegen mangelnder Motivation aus Vereinskreisen kritisiert. Unter Interimstrainer Nico Willig stand der Grieche mit Vertrag bis 2021 allerdings zweimal in der Startaufstellung und erzielte sogar den Siegtreffer gegen Mönchengladbach.

"Jeder einzelne Spieler wird von uns bewertet. Wir beobachten das, was sie machen, und dann treffen wir die Entscheidung: Hilft uns dieser Spieler in der nächsten Saison? Klar ist, Maffeo kommt nicht zum Einsatz, er ist nicht beim Mannschaftstraining dabei. Und Donis hat gerade vor einer Woche ein Tor geschossen, das ist eine andere Situation. Ich möchte aber jetzt keine Auskunft darüber geben, ob die beiden nächstes Jahr noch dabei sind."

Der Saison-Endspurt als letzte Chance

Die Personalplanung für die nächste Saison kann erst richtig beginnen, wenn die aktuelle Spielzeit überstanden ist. Für Hitzlsperger haben die VfB-Spieler zum Ende der Saison noch einmal die Chance zu "beweisen, was in ihnen steckt. Es ist eine Saison, die nicht zufriedenstellend ist, aber sie ist noch nicht zu Ende. Wer jetzt zeigen kann, dass er für den VfB auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen kann, der soll nach vorne gehen und uns das zeigen. Aber wir können manche Entscheidungen jetzt noch nicht treffen.“