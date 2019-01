1997 hat Thomas Berthold mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal geholt. Von solchen Erfolgen ist der Tabellen-16. der Bundesliga derzeit meilenweit entfernt. Gegenüber SWRsport äußert sich der Weltmeister von 1990 zur aktuellen Situation seines Ex-Klubs.

...zu einem möglichen Weggang von Benjamin Pavard schon in der Winterpause:

"Wenn man die Liga halten will, dann darf man Pavard wegen ein paar Millionen Euro nicht schon früher abgeben. Denn wenn er stabil ist, könnte er ein wichtiger Faktor werden."

Dauer 01:05 min Das sagen die Fans zum Pavard-Wechsel Wie der FC Bayern München bekannt gab, wechselt Benjamin Pavard im Sommer 2019 vom VfB Stuttgart zum deutschen Rekordmeister. Was sagen die VfB-Fans in Stuttgart dazu?

...zum verpatzten Neustart 2019:

"Der VfB hat die Problematiken aus der Hinrunde mitgenommen. Es fehlt nach wie vor an Durchschlagskraft, an Tempo, an taktischer Disziplin und an Mentalität. Die Grundtugenden des Fußball müssen von der ersten Minute wieder zu sehen sein, nicht nur in den letzten 10 Minuten."

...zu den VfB-Problemzonen:

"Fußball ist Eins gegen Eins. Man muss sich im Zweikampf durchsetzen, vorne und hinten, da tut sich der VfB sehr schwer. Da fehlt es an Qualität."

...zum mangelnden Selbstbewusstsein:

"Selbstbewusstsein steigt natürlich mit Erfolgen. Aber in den schwierigen Phasen braucht man Spieler, die den Karren aus dem Dreck ziehen. Da hat der VfB ein Mentalitätsproblem. Da müssen sich alle zusammenraufen."

...zum Spiel am Sonntag beim FC Bayern:

"Das ist ein einfaches Spiel für den VfB, weil man nichts zu verlieren hat. Da muss man gucken, dass man sich einigermassen vernünftig verkauft, bissig in den Zweikämpfen ist. Und theoretisch ist ja alles möglich. Aber die wichtigen Spiele für den VfB sind andere: Die Heimspiele und Duelle gegen direkte Konkurrenten."

...zu den Aussichten des VfB für die Restsaison:

"Es wird auf jeden Fall eine schwere Rückrunde. Der VfB hat das Glück, dass es noch schwächere Mannschaften gibt. Da muss man schon schauen, dass man noch ein bis zwei Mannschaften hinter sich lässt, damit man nicht noch in die Relegation rein schlittert."

...zu Anspruch und Realität beim VfB:

"Man muss im Fußball Ziele definieren. Aber wenn der Präsident (Wolfgang Dietrich, d.R.) davon spricht, irgendwann mal wieder international zu spielen, dann klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine Lücke."