Tayfun Korkut will mit seinem Team in der Tabelle weiter nach oben klettern. Die Balance herstellen zwischen Offensive und Defensive, das ist Korkuts großer Anspruch. Verzichten muss er weiterhin auf Daniel Didavi.

Auch vor dem Heimspiel des VfB Stuttgart lässt sich der Trainer Tayfun Korkut nicht aus der Reserve, sprich aus der Defensive, locken. Wie in den Ligaspielen so handelt Korkut auch auf Pressekonferenzen - defensiv und zurückhaltend. Sätze wie: "Ein Heimsieg gegen Düsseldorf ist Pflicht", hört man von ihm nicht. Vielmehr sagt der 44-Jährige: "Wir wollen den Punkt von Freiburg veredeln und in der Tabelle klettern."

So wie Korkut auf dem grünen Rasen spielen lässt, so gibt er sich auch vor der versammelten Presseschar.

Didavi fehlt wohl weiterhin

Zum Personal: Daniel Didavi hat Teile des Trainings am Mittwoch mitgemacht. Die Reizung der Achillessehne wird langsam besser. Nach einem Einsatz gegen die Fortuna hört sich das aber nicht an. Definitiv ausfallen wird Borna Sosa. Der kroatische Neuzugang leidet bereits seit fast einer Woche an einer Blockade im Rücken. Alle anderen Akteure sind fit.

Am Freitagabend um 20:30 Uhr darf man davon ausgehen, dass Korkut weiterhin auf defensive Stabilität setzt. Mit vier oder gar fünf offensiv ausgerichteten Spielern wird Stuttgarts Trainer die Zuschauer nicht überraschen. Die Balance herstellen zwischen Offensive und Defensive, das ist Korkuts großer Anspruch.

Fans erwarten Heimsieg

Von Düsseldorf erwartet der in Stuttgart geborene Trainer eine zunächst abwartende Grundordnung. Allerdings werden die drei Stuttgarter Leihgaben - Zimmermann, Zimmer und Kaminski hochmotiviert sein. Die Zielsetzung von Tayfun Korkut alle Heimspiele gewinnen zu wollen, ist für die meisten Fans eine Selbstverständlichkeit.

Sollte das gegen Fortuna Düsseldorf nicht gelingen, wird die Unzufriedenheit der Zuschauer nicht zu überhören sein. Die Fanseele erwartet ein wenig mehr Spektakel und mehr Mut. Auch wenn es erst der 4. Spieltag ist oder gerade deshalb!