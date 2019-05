Der Einstand von Nico Willig als Interimstrainer des VfB Stuttgart war beim 1:0 gegen Mönchengladbach ein durchschlagender Erfolg. Am Samstag (15:30 Uhr) geht es zum ersten Auswärtsspiel bei Hertha BSC.

Dauer 00:48 min Nico Willig: "Alles investieren um Gesund zu werden" Nico Willig: "Alles investieren um Gesund zu werden"

Es war die gelungene Metapher eines erfolgreichen Einstands. "Von der Intensivstation auf die Krankenstation", deutete VfB-Interimscoach Nico Willig den Sieg seines VfB Stuttgart letzten Samstag gegen Borussia Mönchengladbach mit einem treffenden Vergleich. Die erste Medizin, neue Taktik und Zusammenstellung des Personals, hat gewirkt. "Der Sieg hat befreit, hat geholfen", sagt Nico Willig mit einigen Tagen Abstand über das erlösende 1:0 gegen die Borussen, "es bringt die Jungs dazu an das zu glauben, was wir ihnen unter der Woche an die Hand geben".

Der VfB Stuttgart muss weiter gesunden

Genesen aber ist der Patient mit dem roten Brustring längst noch nicht. Noch fiebert er vor sich hin, noch sind Rückschläge nicht ausgeschlossen, noch ist er nicht über den Berg. In sportlichen Fakten: Noch steht der VfB Stuttgart auf Relegationsplatz 16 und ist damit aktut abstiegsgefährdet.

Dauer 00:46 min Nico Willig: "Es befreit, es hilft zu glauben!" Nico Willig: "Es befreit, es hilft zu glauben!"

Die jüngste Visite von "Doktor" Willig hat folgende Diagnose ergeben: "Wir haben nur einen Schritt gemacht, wir müssen weiter behutsam vorgehen", so Nico Willig auf der Pressekonferenz vor dem Hertha-Spiel am Donnerstag gegenüber SWR Sport, "und wir müssen weiterhin Schritt für Schritt machen, um ganz zu gesunden".

Nico Willig: "Hätte fast selbst einen Arzt gebraucht"

Im Übrigen hätte Nico Willig am vergangenen Sonntag "selbst fast einen Arzt gebraucht", als der Elfmeter von Tim Leibold vom Konkurrenten 1. FC Nürnberg in der Nachspielzeit gegen Bayern München "an den Pfosten ging". Glück also für den VfB, dass die Franken den Schwaben mit einem möglichen Sieg gegen den Meister nicht hauteng auf die Pelle gerückt sind. Dank des Fehlschusses des Ex-Stuttgarters liegt der VfB aktuell immerhin fünf Punkte vor Verfolger Nürnberg.

Nach dem süssen Saft gegen Gladbach (Willig: "Es war kein Weltklassespiel, es war ein Ach-und-Krach-Sieg") wollen die Stuttgarter am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) bei Hertha BSC nicht gleich wieder eine bittere Pille schlucken. "Das ist ein sehr wichtiges und schwieriges Spiel", weiß Nico Willig, "was wir gegen Gladbach gut gemacht haben, müssen wir auch in Berlin auf den Platz bringen".

TV-Tipp Alles zum Spiel des VfB Stuttgart bei Hertha BSC sehen Sie am Sonntag ab 21:45 Uhr in Sport im Dritten im SWR Fernsehen BW. Zu Gast ist VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger.

Hertha BSC spielt zwar eine insgesamt schwache Rückrunde, überzeugte aber zuletzt beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt. Seit der verkündeten Trennung von Cheftrainer Pal Dardai zum Saisonende haben die Hauptstädter in zwei Spielen nicht mehr verloren und dabei auch kein einziges Gegentor kassiert. "In unserer Box wird es brennen", erwartet Nico Willig von den Berlinern "neben defensiver Kompaktheit viele Flanken" in den Strafraum des VfB.

Was passiert mit Nico Willig nach erfolgtem Klassenerhalt?

Mit Rainer Widmayer (51) arbeitet bei Hertha BSC bis Saisonende neben Dardai übrigens noch ein Co-Trainer, der nach vier Jahren in Berlin im Sommer zum VfB Stuttgart zurückkehrt und dann wieder auf dem Wasen als Assistenztrainer arbeitet. Möglichwerweise dann unter dem Cheftrainer Nico Willig? Auf entsprechende Fragen nach seiner Zukunft antwortete Willig: "Es geht hier nicht um Was-wäre-wenn, sondern zunächst nur um den Klassenerhalt". Mit der Vereinbarung, dass Willig nach der Saison wieder als Trainer zur U19 des VfB zurückkehrt, "können beide gut leben". Und wenn dann mal das Ziel Kassenerhalt und die völlige Gesundung des Patienten VfB Stuttgart erreicht seien, "dann schauen wir mal, was passiert".