Der VfB Stuttgart präsentierte sich zuletzt formverbessert und stabiler. Dennoch belegen die Schwaben weiterhin den Relegationsrang 16. In der SWR-Sendung Sport im Dritten bezog nun VfB-Profi Marc-Oliver Kempf Stellung zur Situation der Stuttgarter.

"Für uns geht es darum, in den letzten acht Spielen das abzurufen, was wir in den letzten vier Spielen auch gezeigt haben", sagte Kempf mit Blick auf die tabellarische Situation und das Restprogramm. Der VfB liegt trotz fünf Punkten aus den letzten vier Spielen weiter nur auf Platz 16 und hat drei Zähler Abstand auf Rang 15, den der FC Schalke 04 derzeit belegt.

Dauer 08:50 min Marc Oliver Kempf im Interview bei Sport im Dritten Marc Oliver Kempf im Interview bei Sport im Dritten

"Wir haben es noch in der eigenen Hand"

Dennoch spreche der Trend für den VfB, wo nach dem desaströsen 0:3 bei Fortuna Düsseldorf vor fünf Wochen Stabilität eingekehrt sei, so Kempf weiter. "Deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir da unten noch rauskommen", sagte Kempf weiter: "Wir haben es noch in der eigenen Hand, haben noch wichtige Gegner, die wir schlagen können." Unter anderem spielt Stuttgart noch gegen Schlusslicht Nürnberg und muss am letzten Spieltag auf Schalke ran.

Größerer Druck als in Freiburg

Kempf, der im letzten Sommer ablösefrei vom SC Freiburg an den Neckar gewechselt war, fühlt sich trotz der sportlichen Misere wohl in Stuttgart. "Für mich war es wichtig, aus dem ruhigeren Freiburg diesen Schritt zu gehen. Aber die Erfahrung aus der Vergangenheit hilft mir, mit dem Stress jetzt klarzukommen. Aber klar, der Druck ist hier viel größer als in Freiburg."

Warum der VfB so schlecht dasteht, konnte Kempf indes nicht erklären. "Die sportliche Qualität ist hier viel höher als in Freiburg. Wir sind wohl zu früh unten reingerutscht und tun uns schwer, da rauszukommen."

Zur Not auch Rettung in der Relegation

Doch Kempf ist optimistisch, was den Klassenerhalt angeht. Zur Not müsse man diesen eben über die Relegation schaffen, sagte der Innenverteidiger: "Wir wollen das natürlich vorher regeln, auch wenn es schwer wird. Wenn es nicht sein soll und wir in die Relegation müssen, dann müssen wir das eben in diesen beiden Spielen korrigieren und unsere schlechte Saison doch noch positiv abschließen. Das Zeug dazu haben wir auf jeden Fall."