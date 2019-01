Der 3. Platz geht an den einzigen noch aktiven Profi in dieser Runde: Ron-Robert Zieler vom VfB Stuttgart. In 236 Bundesliga-Spielen stand der 29-Jährige bisher über 90 Minuten zwischen den Pfosten. Aller Voraussicht nach werden es noch einige mehr.

Imago imago/Pressefoto Baumann

Bild in Detailansicht öffnen