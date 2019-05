Nach der Freistellung von Michael Reschke im Februar 2019 wurde nun sein Vertrag zum 31. Mai 2019 aufgelöst.

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart und sein ehemaliger Sportvorstand Michael Reschke haben sich auf eine Vertragsauflösung zum 31. Mai geeinigt. Das teilte der Tabellen-16. der Fußball-Bundesliga am Dienstag via Twitter mit. Der 61-Jährige war am 12. Februar bei den Schwaben freigestellt worden. Thomas Hitzlsperger ist seitdem Sportvorstand des VfB. Reschkes Vertrag beim VfB lief ursprünglich noch bis 2021. Zuletzt war über ein Engagement Reschkes beim Ligakontrahenten FC Schalke 04 spekuliert worden. "Ich wünsche dem VfB Stuttgart für die Relegationsspiele viel Glück und vor allem den Klassenerhalt", wird Reschke in einem Tweet des VfB Stuttgart zitiert.