Der VfB Stuttgart ist aus der Bundesliga abgestiegen. Zum dritten Mal nach 1975 und 2016. Nach dem 2:2 im Heimspiel kamen die Schwaben bei Union Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Danach gab es bei den Schwaben nur noch bittere Enttäuschung.

Es war kurz vor halb elf am Montagabend, als die "Alte Försterei" in Berlin in einem rot-weißen Freudenmeer versank. Nicht die VfB-Fans feierten, sondern die gleichfarbenen Berliner Anhänger. Schiedsrichter Dingert hatte Sekunden zuvor die zweite Relegationspartie abgepfiffen, tausende Union-Fans schwärmten über den Rasen, zelebrierten überschwänglich ihre erste Bundesliga-Aufstiegsparty. Dazwischen, kaum mehr zu erkennen, die Stuttgarter Spieler in ihren schwarzen Trikots. Die Farbe, passend zu diesem tragischen Fußballabend. Schwäbische Fußball-Trauer überall.

Dauer 01:02 min Willig: "Das haben wir uns selbst eingebrockt" Der VfB Stuttgart ist zum dritten Mal abgestiegen. Trotz langer Überlegenheit in der stimmungsvollen und packenden Partie beim Zweitligadritten wartete Stuttgart vergeblich auf das dringend benötigte Auswärtstor und muss wie schon 2016 und 1975 ins Unterhaus.

Thomas Hitzlsperger verzweifelt: "Das ist brutal enttäuschend"

Spätestens in diesem Moment war klar und unumstößlich: Der VfB Stuttgart ist abgestiegen, nur noch zweitklassig. Draußen an der VfB-Bank der Sportvorstand Thomas Hitzlsperger, die Hände verzweifelt vors Gesicht geschlagen. Als er wieder zu Worten fähig war, gratulierte er erstmal den Berlinern "für einen verdienten Aufstieg", um danach aus seinem Seelenleben kein Geheimnis zu machen: "Das ist brutal enttäuschend, bei uns ist viel schiefgelaufen". Eine Saison "in der wir nie zueinander gefunden haben", so Hitzlsperger, "mit drei Trainern, wir haben viel durchgewechselt. Aber es hat einfach nicht gereicht".

Für Nico Willig war es "eine Horror-Saison"

Auch Interimstrainer Nico Willig war die bittere Enttäuschung ins Gesicht gezeichnet: "Das ist der Tiefpunkt", so Willig gegenüber SWR Sport, "mein Auftrag war, dass diese Mannschaft drinbleibt, das habe ich nicht geschafft. Ich bin sehr enttäuscht". Letztlich, so Willig ehrlich, "war es eine Horror-Saison". In den vier Bundesligaspielen nach der Ablösung von Markus Weinzierl hatte der VfB unter Willig in vier Spielen immerhin sieben Punkte geholt und den direkten Abstieg vermieden. In der Relegation aber gingen auch dem sonstigen U-10-Coach die Mittel aus: "Das tut mir wahnsinnig leid für die Fans".

Dauer 01:03 min Reaktionen der VfB-Fans nach dem Abstieg VfB Stuttgart: Fan-Töne

Der dritte Abstieg - was nun, VfB Stuttgart?

Der ruhmreiche VfB Stuttgart erlebt also den dritten Abstieg aus der Bundesliga nach 1975 und 2016. "Wir müssen das jetzt erst verarbeiten, weil wir viel falsch gemacht haben", legte Sportvorstand Hitzlsperger die Stirn in tiefe Falten, "sowas zu erleben ist total bitter, aber wir müssen jetzt die Leute aufrichten, wieder aufstehen und nach vorne schauen".

Dauer 08:42 min Die PK nach dem Abstieg des VfB Stuttgart Pk: VfB Stuttgart - Union Berlin

Mit dem neuen sportlichen Führungsduo Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat ist der VfB Stuttgart jung und zukunftsfähig aufgestellt, mit Tim Walter kommt von Holstein Kiel ein interessanter Trainer, der sich dem Offensivfußball verschrieben hat. Sonstige Veränderungen? Wie wird, wie kann die künftige Zweitligamannschaft aussehen? "Niemand kann im Moment in der Lage sein, Veränderungen zu benennen".

Frust und Fassungslosigkeit gab es nach Spielende natürlich auch bei den 2200 VfB-Fans, die die weite Reise nach Berlin angetreten hatten, um das Team lautstark in der "Alten Försterei" zu unterstützen. Mehr als 15.000 hatten daheim in der Stuttgarter Arena beim Public Viewing in der Cannstatter Kurve mitgezittert und mitgelitten. Alles vergeblich.

Nico Willig: "Uns ging der Saft aus"

Spätestens nach der Pause war es für den VfB ein gnadenloses Spiel gegen die Zeit, in dem das Team immer mehr den Faden verlor. Die robusten Berliner dagegen erkämpften sich allein mit den beiden Pfostenschüssen von Suleiman Abdullahi (64. und 66. Minute) den Aufstieg. So sah es auch VfB-Interimscoach Nico Willig: "Uns ging der Saft aus, der Aufstieg für Union ist aufgrund der zweiten Halbzeit verdient". Um dann noch hinzuzufügen: "ich wünsche mir, dass der VfB wiederkommt. Das ist seit drei Jahren mein Verein. Das ist ein Rückschlag, aber man muss auch wieder aufstehen können. Und ich wünsche mir, dass das schon nächste Jahr gelingt".