In Dortmund, wo Sven Mislintat von 2006 bis 2017 als Analyst und Scout arbeitete, nannten sie den 46-Jährigen wegen seines Blicks für Talente das "Diamantenauge". Er entdeckte Topspieler wie Shinji Kagawa, Ousmane Dembélé oder Pierre-Emerick Aubameyang.

Manchmal erzählt eine einfache Geschichte mehr über einen Menschen, als die beeindruckende Vita mit einer langen Liste seiner beruflichen Erfolge. In diesem Fall spielte die Geschichte Anfang 2016: Das komplette Trainerteam von Borussia Dortmund, samt dem damaligen Chefscout Sven Mislintat, hatte intern beschlossen, den Spieler Óliver Torres von Atlético Madrid zu verpflichten. Im Interview mit der "Zeit" erinnert sich Mislintat: "Die ganze Arbeit war erledigt, Óliver kämpfte für seinen Wechsel. Dann aber wollte ihn unser Trainer (Thomas Tuchel) nicht mehr. Für mich war der 'Point of no Return' erreicht. Wenn ich mich mit einem Spieler verbinde, muss er wissen, dass ich für ihn da bin. Es ging um Glaubwürdigkeit." Das Vertrauensverhältnis zu Tuchel war zerstört, und Ende 2017 verließ Mislintat Dortmund Richtung Arsenal London.

Dauer 00:42 min Sven Mislintat neuer Sportdirektor des VfB Stuttgart? Der frühere Dortmunder Chefscout Sven Mislintat soll offenbar neuer Sportdirektor des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart werden.

Spitzname "Diamantenauge"

Glaubwürdigkeit steht bei Mislintat offenbar ganz oben auf der persönlichen Wertetabelle. Der 46-Jährige ist ein Kind des Ruhrpotts. Er stammt aus Kamen, dort hat er ein Haus und dort leben auch seine Frau und die Kinder. Er selbst pendelt zwischen der Stadt am Autobahnkreuz, internationalen Fußballstadien und seinem jeweiligen Arbeitsort.

Als aktiver Fußballer hatte es Sven Mislintat bis in die Oberliga Westfalen geschafft, 2003 beendete der Mittelfeldspieler seine Karriere beim Lüner SV. Zuvor hatte er kurzzeitig als Co-Trainer bei Westfalia Herne gearbeitet. Mislintat befasste sich also schon früh mit dem Thema Spielanalyse. Er ist Mitbegründer einer Firma in diesem Segment und stieg 2006 bei Borussia Dortmund ein. Erst als Scout, dann als Chefscout, später als Leiter Profifußball. Die erfolgreiche Ära von BVB-Trainer Jürgen Klopp mit zwei Meistertiteln, einem Pokalsieg und der Teilnahme am Champions-League-Finale trägt auch Mislintats Handschrift. Seit dieser Zeit trägt er den Spitznamen "Diamantenauge". Seinen guten Ruf hatte er sich unter anderem durch die Empfehlung der Transfers von Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang oder Shinji Kagawa erworben. Und Mislintat achtet bei seiner Spielersuche vor allem auf die Kleinigkeiten, die in den Daten über den Spieler nicht vorkommen.

Dauer 00:30 min VfB-Trainer Weinzierl kennt Mislintat schon lange Markus Weinzierl, Trainer VfB Stuttgart, zum möglichen neuen Sportdirektor Sven Mislintat.

Die Suche nach dem Besonderen

"Ich suche nach dem Besonderen, einer Waffe", sagt Mislintat über seine Arbeit. Bei Julian Weigl, den er für Dortmund bei 1860 München scoutete, war es "der Blick über die Schulter", mit dem dieser "schnell mal die ganze Umgebung scannt." Bei Aubameyang faszinierte ihn das "Tempo, gepaart mit fast klinischer Präzision im Abschluss." Mislintats entscheidender Türöffner in der Branche aber war die Entdeckung Shinji Kagawas. "Wir waren zehnmal in Japan, aber eigentlich war ich nach den ersten 30 Spielminuten sicher. Den konnte keiner greifen. Mit einer Bewegung änderte er die komplette Richtung des Spiels", erzählt der 46-Jährige.

Die herausragende Trefferquote Mislintats bei seinen Talentsichtungen sprach sich auch bis in die englische Premier League herum. Im November 2017 welchselte der 46-Jährige - enttäuscht vom anfangs erwähnten Verhalten Thomas Tuchels - von Borussia Dortmund zum FC Arsenal London. Dies galt als Sensation: zum ersten Mal wurde für einen Scout beziehungsweise Kaderplaner eine Ablösesumme bezahlt, da Mislinat noch einen Vertrag bis 2021 besaß. Dortmund kassierte einen siebenstelligen Betrag.

Einer der gefragtesten Köpfe

Mislinat, der traditionelles Scouting und datengestützte Analysen gekonnt miteinander kombiniert, machte auch in London als "Head of Recruitment" einen hervorragenden Job. Durch personelle Umbesetzungen im Verein geriet allerdings die ursprüngliche Planung, Mislintat zum Technischen Direktor zu machen, ins Wanken. Anfang Februar entschied sich Mislinat also, seine Arbeit bei den Gunners zu beenden. Seitdem ist er einer der gefragtesten Köpfe in der Fußball-Szene. Der VfB Stuttgart hat ihn nun wohl für sich gewinnen können.