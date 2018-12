per Mail teilen

Nur elf Tore - nie zuvor erzielte der VfB Stuttgart in seiner Geschichte so wenige Treffer nach den ersten 16 Bundesliga-Spielen. Darum treffen die Schwaben das Tor nicht mehr.

Der VfB Stuttgart ist das schlechteste Offensiv-Team der Liga. Und das obwohl die Schwaben einen Mario Gomez in ihren Reihen haben. Der ehemalige Nationalspieler hat gegen die Hertha BSC sein 100. Pflichtspieltor als VfB-Profi bejubelt. In dieser Saison war er an sechs der elf Tore direkt beteiligt (fünf Tore, ein Assist). Aber der 33-jährige muss gefüttert werden.

Dauer 00:16 min Weinzierl zu Mario Gomez Weinzierl zu Mario Gomez

"Es ist auch klar, dass wir mit Mario Gomez einen Stürmer haben, der im 16-er seine Stärken hat und wenn du ihn nicht in Szene setzen kannst, kann er seine Stärken auch nicht einbringen." Trainer Markus Weinzierl

Mario Gomez hat seiner Torflaute von 682 Minuten gegen Hertha den Garaus gemacht. Zuvor hat man die Offensiv-Probleme der Schwaben häufig am ehemaligen Nationalspieler festgemacht. Aber das ist zu einfach.

Kaum ein Schuss trifft das Tor

Der VfB hat bisher pro Spiel nur elf Torschüsse abgegeben – das wird nur von Nürnberg (zehn Torschüsse) unterboten. Von den elf Schüssen landen allerdings nur drei auf dem Kasten. So schlecht zielt in der Liga keiner. Aber auch das alleine ist nicht der Grund für die schlechteste Tor-Statistik der VfB-Historie.

Dauer 00:11 min Weinzierl ärgert sich über schwache Flanken Der VfB Stuttgart musste beim VfL Wolfsburg eine herbe Niederlage einstecken. Trainer Markus Weinzierl haderte vor allem mit der fehlenden Tor-Gefahr seiner Spieler.

"Die offensive Power fehlt.", sagt Weinzierl und: "Es war auch in Wolfsburg so, dass wir viele Bälle von außen gebracht haben, aber dann hängts auch an der Flanken-Qualität."

Insgesamt hat Stuttgart nur 14 Großchancen gehabt – nur Mainz 05 noch weniger (9). Die Chancen-Verwertung von neun Prozent wird ebenfalls nur von Mainz unterboten.

Ist der Kader zu schlecht?

Daher werden mittlerweile die Zweifel an der Qualität des Kaders und an der individuellen Klasse der Neuverpflichtungen immer größer. Auch der Trainer betont: "Es ist klar, dass wir alle Systeme schon gespielt haben. Mit zwei Stürmern, mit drei Stürmern, mit einem Stürmer. Daran liegt es nicht. Ich will ja gar nicht um den Brei herumreden. Jeder Trainer, jeder Verein lebt von der individuellen Qualität einzelner Spieler."

Dauer 00:19 min Weinzierl hadert mit der individuellen Qualität seiner Spieler Der VfB Stuttgart trifft das Tor nicht. Trainer Markus Weinzierl hadert mit der individuellen Qualität seiner Spieler.

Dazu kommen die Verletzungen der Hoffnungsträger aus dem Bereich Attacke. Anastasios Donis, der griechische Turbo, war acht Wochen außer Gefecht und ist weit von seiner Bestform entfernt. Daniel Didavi, der ein Spiel mit einem genialen Pass entscheiden kann, bekommt seine Probleme mit der Achillessehne nicht in den Griff. Der 28-Jährige hat diese Saison nur 284 Minuten gespielt.

Neue Spieler sollen her

Bundesliga | VfB Stuttgart Wer steht beim VfB Stuttgart auf der Einkaufsliste? Patrick Herrmann: Schnell, trickreich, kommt bei Borussia Mönchengladbach derzeit nicht wirklich zum Zug. Vertrag bis Sommer 2019, Marktwert ca. 4,5 Millionen Euro. Imago imago Bild in Detailansicht öffnen Garry Mendes Rodrigues: Laut dem "Kicker" schnell, technisch gut und präzise beim letzten Ball, Problem: Er hat bei Galatasaray Istanbul noch einen Vertrag bis Juni 2021, Marktwert ca. 8,00 Millionen Euro. Imago imago Bild in Detailansicht öffnen Sebastian Rode: Zweikampfstark aber verletzungsanfällig. Keine Perspektive bei Borussia Dortmund unx Kandidat für einen Wechsel. Vertrag bis Sommer 2020. Marktwert ca. 3 Millionen Euro. Imago imago Bild in Detailansicht öffnen Sandro Wagner: Körperlich präsenter und laufstarker Mittelstürmer. In München Backup für Lewandowski. Vertrag bis Sommer 2020. Marktwert ca. 12 Millionen Euro. Imago imago Bild in Detailansicht öffnen Maximilian Philipp: Offensiv flexibel einsetzbar - hinter den Spitzen, auf der Außenbahn oder im Sturm. Bei Borussia Dortmund derzeit in der zweiten Reihe. Vertrag bis Sommer 2022. Imago imago Bild in Detailansicht öffnen Timothy Tarpeh Weah: Sohn des ehemaligen Weltfußballers George Weah. Offenbar hat sich der VfB bei Paris Saint-Germain nach einem Leihgeschäft erkundigt. Marktwert ca. 5 Millionen Euro. Imago imago Bild in Detailansicht öffnen

Das Zauberwort ist "Neuverpflichtungen". Daran hangeln sich die Verantwortlichen Richtung Winterpause. Auch der Trainer: "Wir brauchen einen gemeinsamen Spielstil, den wir im Trainingslager entwickeln müssen; und dann brauchen wir Neuzugänge. Dann haben wir genügend Potential, um in der Rückrunde unsere Ziele zu erreichen."

Dauer 00:20 min In der will Weinzierl den neuen VfB-Stil entwickeln Der VfB Stuttgart ist in der laufenden Bundesliga-Saison so ungefährlich wie noch nie. In der Winterpause will Trainer Markus Weinzierl eine neue Spiel-Idee entwickeln.

Das Problem ist, der VfB Stuttgart steht auf dem Relegationsplatz und braucht schon vor den Weihnachtsferien Punkte unterm Christbaum. Drei sollen es gegen Schalke werden. Den Ex-Club von Markus Weinzierl.

"Es ist immer etwas Besonderes gegen den Ex-Club zu spielen. Wir haben schon gegen Augsburg gespielt, da ist es gut gegangen. Ich hoffe, dass es gegen Schalke genauso läuft." Markus Weinzierl

Viel Grund zur Hoffnung machen die letzten drei Heimspiele gegen Schalke allerdings nicht. Alle haben die Stuttgarter verloren und kein einziges Mal getroffen. Doch bange machen gilt nicht, meint Weinzierl: "Ich habe schon öfter schwierige Situationen gehabt und habe immer Weihnachten gefeiert. Von daher wird es in diesem Jahr auch so sein."

Manchmal ist es halt so, dass man an Weihnachten nichts geschenkt bekommt, damit muss man auch klarkommen.