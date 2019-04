Ein Stuttgarter im Benfica-Tor. Odysseas Vlachodimos hatte beim VfB Stuttgart keinen Platz mehr und steht heute im Viertelfinale der Europa League zwischen den Pfosten. Eine außergewöhnliche Reise.

Seine Karriere als eine Odyssee zu bezeichnen, wäre wohl zu naheliegend. Trotzdem verlief der Weg von Odysseas Vlachodimos nicht immer geradlinig. Er begann in seiner Heimatstadt Stuttgart, wo der Deutsch-Grieche mit sieben Jahren in die Jugend des VfB Stuttgart wechselte. Dort durchlief der Torwart alle Jugendmannschaften, bis er 2012 in die zweite Mannschaft der Schwaben berufen wurde. Andreas Menger, VfB-Torwart-Trainer von 2011 bis 2015, war früh von ihm begeistert: "Das erste Mal habe ich ihn gesehen, als er 16 war. Er war ja auch eines der Top-Talente des VfB in der Jugend und durfte deshalb auch schon mit 17 bei den Profis mittrainieren."

Sein damaliger Trainer und Förderer Jürgen Kramny erinnert sich an einen extrovertierten 18-Jährigen: "Er war ein sehr fanatischer Typ, der immer gewinnen wollte. Er hat sich manchmal ein bisschen zu sehr selbst dargestellt, durch seine ausgefallenen Frisuren zum Beispiel; davon war ich kein großer Freund als Trainer." Trotz des Irokesen-Schnitts war der deutsche Jugendnationalspieler unter Kramny zwei Saisons lang Stammtorhüter in der 3. Liga.

Nicht immer gute Stimmung: Trotz der jahrelangen Zusammenarbeit im zweiten VfB-Team, spielte Vlachodimos unter Kramny in der Bundesliga keine Rolle mehr SWR

Vom Hof gejagt oder einfach nur ungeduldig?

Doch Vlachodimos hatte ein Problem: "Er ist ein sehr talentierter Torwart, das hat man damals schon gesehen", schätzt Torwart-Trainer Menger, "Er hatte beim VfB immer eine große Konkurrenz, zum Beispiel mit Sven Ulreich oder Bernd Leno." Und als Kramny im Winter 2015 Cheftrainer der Bundesliga-Mannschaft des VfB wurde, gab es für Vlachodimos keinen Platz im Team: "Wir hatten die Torhüterposition damals doppelt besetzt. Als Junger muss man dann manchmal auch geduldig sein – und diese Geduld hat er dann nicht aufgebracht."

Anfang 2016 brach "Odi", wie er genannt wird, dann aus seiner Heimat auf und ging in das Heimatland seiner Eltern, nach Griechenland. Der Wechsel zu Panathinaikos Athen "kam von ihm aus", sagt Ex-Trainer Kramny. "Ich habe mit dem Odi immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt; ich war immer ehrlich zu ihm und er wusste, woran er bei mir ist." Vlachodimos stellte dies kurz vor seinem Wechsel in einem Interview mit dem Kicker anders dar: Kramnys Entscheidung gegen ihn, sei "nicht ganz so, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wurde", begründet worden: "Das Vertrauen in mich war nie zu 100 Prozent da." Auch Menger sieht den Transfer eher kritisch: "Als Vlachodimos verkauft wurde, war ich gar nicht mehr da, aber die Kollegen nach mir beim VfB meinten, man müsste all diese Top-Talente verkaufen, verscherbeln oder verschenken."

Nationalkeeper, Champions-League-Teilnehmer und 10-Millionen-Mann

Bei Panathinaikos stand der 1,92-Meter-Mann mehr als 60 Mal zwischen den Pfosten und beendete mehr als die Hälfte aller Spiele ohne Gegentor. Im Sommer 2018 dann der Wechsel zu Benfica Lissabon. Die Portugiesen bezahlten 2,4 Millionen Euro für den mittlerweile 24-Jährigen, der in seiner neuen sportlichen Heimat durchstartete: Beim portugiesischen Rekordmeister wurde der Stuttgarter auf Anhieb zur Stammkraft und durfte sogar erstmals in seiner Karriere in der Champions League ran. In der Gruppenphase belegte Vlachodimos mit Benfica hinter dem FC Bayern München und Ajax Amsterdam Rang drei und rutschte somit in die Europa League. Dort steht der griechische Nationaltorhüter, der bis zur U21 für die DFB-Jugend gespielt hat, im Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt.

Dauer 00:17 min Kramny: "Ich würde es ihm genauso gönnen" Kramny: "Ich würde es ihm genauso gönnen"

Jürgen Kramny, der eigentlich immer zu den deutschen Mannschaften im internationalen Wettbewerb hält, drückt seinem ehemaligen Schützling dennoch die Daumen: "Ich wünsche Odi, dass er ein gutes Spiel macht und zeigt, was er kann. Am Ende wird sich der Bessere durchsetzen. Und wenn er mit seinen Paraden dazu beitragen kann, würde ich es ihm natürlich genauso gönnen."