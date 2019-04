Nico Willig kam, sah und siegte - und das gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel als Trainer des VfB Stuttgart. Er wollte Emotion, Energie und Spaß ins Team bringen. Das hat eindrucksvoll geklappt.

"Wir sind jetzt von der Intensivstation auf die Krankenstation verlegt worden." Nico Willig

Pass-Übungen, Trainings-Spielchen und Kopfball-Spaß. Damit wäre das öffentliche Training des VfB Stuttgart am Dienstag in aller Kürze zusammengefasst. Das würde der Einheit aber nicht ganz gerecht werden. Schon gar nicht in emotionaler Hinsicht. Oberflächlich betrachtet war es eigentlich wie immer: Ein eingespieltes Trainer-Team zelebriert routiniert mit der Mannschaft die vorbereiteten Trainingsinhalte. Soweit so gut, soweit wie so oft. Was aber ins Auge stach, war ein Kollektiv, dass ebenso konzentriert zu Werke ging, wie noch im Heimspiel gegen Gladbach, und das auch noch massig Spaß dabei hatte.

Dauer 01:24 min Nico Willig - der neue Spaßfaktor im VfB-Training Nach dem wichtigen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach war die Stimmung im Training des VfB Stuttgart plötzlich gelöst - was auch an Interimstrainer Nico Willig lag.

Nico Willig hat den Spaß zurückgebracht

Mittendrin steht Nico Willig. So wie er dasteht, drängt sich der Vergleich mit Napoleon Bonaparte auf. Das mag an der Körpergröße der beiden liegen. Aber dieser Gedanke ist auch schnell wieder verflogen, weil der "Interimstrainer" keinesfalls auftritt, wie ein egobeschwerter Feldherr. Willig redet viel mit seinen Spielern. Willig gibt kurze, klare Anweisungen - gerne auch mal auf Englisch für Anastasios Donis. Willig lacht viel und hat sichtbar Spaß während des Trainings.

Nico Willig bespricht sich mit Anastasios Donis. Imago imago

"Er ist ja noch ein junger Trainer. Aber für mich hat er einen Eindruck gemacht, als würde er schon über Jahre im Profigeschäft tätig sein", erklärte ein sichtlich beeindruckter VfB-Kapitän Andreas Beck nach dem Heimsieg gegen Gladbach.

"Die Ansprache, die Souveränität: Also wirklich Respekt." Andreas Beck

Steht Nico Willig eine große Karriere bevor?

Nico Willig hat durchaus das Rüstzeug, um als Trainer Karriere zu machen. Er ist eloquent, sympathisch und erfrischend ehrlich. Auf die Frage, wie er seine Bundesliga-Premiere erlebt habe, antwortete er frei von der Leber weg, garniert mit einem Schmunzeln: "Zuerst war ich im Hotel noch relativ entspannt, je näher es dann zum Stadion ging, sind dann doch die einen oder anderen Schweißtropfen gelaufen."

Dauer 00:29 min So erlebte VfB-Interimstrainer Nico Willig sein Bundesliga-Spiel Der VfB Stuttgart holte einen wichtigen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Doch vor dem Spiel war Interimstrainer Nico Willig ganz schön nervös.

Die Mannschaft des VfB Stuttgart wirkt derzeit, wie wiederbelebt. Es bleibt zu hoffen, dass die Willig-Infusion aus Emotion, Energie und Spaß auch noch am Samstag bei Hertha BSC Berlin wirkt.