Der VfB Stuttgart hat sich von Cheftrainer Tayfun Korkut getrennt. Eine richtige Entscheidung, findet SWR-Redakteur Alf Spatscheck. Die nächste Personalie müsse aber nun passen.

Eines muss man Präsident Wolfgang Dietrich lassen: Seit er das Sagen hat beim VfB Stuttgart, wird nicht lange gefackelt und gezaudert. Es wird gehandelt. Ex-Manager Jan Schindelmeiser hat das schon erfahren müssen, genauso wie Korkut-Vorgänger Hannes Wolf.

Richtig und konsequent

Die Entlassung Korkuts selbst ist aus meiner Sicht richtig und konsequent. Trotz millionenschwerer Einkäufe hat sein Team in den acht Pflichtspielen dieser Saison nie wirklich überzeugt. In der Grundausrichtung zu passiv und defensiv, im Spiel nach vorne war nie ein wirklicher Plan oder eine Idee erkennbar.

Dauer 24:33 min Sendezeit 22:05 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Zu Gast: Wolfgang Dietrich Der Präsident des VfB Stuttgart spricht in Sport im Dritten über die Entlassung von Trainer Tayfun Korkut.

Dies gilt im Übrigen auch für die erfolgreiche Rückrunde der vergangenen Saison. Der VfB punktete zwar fleißig, Begeisterung über die Spielweise der Korkut-Truppe kam aber selten auf.

Kritiker fühlen sich bestätigt

Die zahlreichen Kritiker des Trainers fühlen sich im Nachhinein bestätigt. Damit rücken nun zwei andere in den Fokus. Zum einen Sportvorstand Michael Reschke. Er hatte Korkut geholt und war so von ihm überzeugt, dass er dessen Vertrag in diesem Sommer vorzeitig verlängerte. Seine nächste Trainer-Verpflchtung muss sitzen. Sonst wird er einen schweren Stand haben in Stuttgart.

Dauer 03:25 min Reschke: "Die Zweifel waren größer als die Hoffnung" Nach dem enttäuschenden Saisonstart trennt sich der VfB Stuttgart früh von Trainer Korkut. Grund dafür sei die ausbleibende sportliche Entwicklung, so VfB-Sportvorstand Michael Reschke. Vorerst übernimmt ein Ex-Nationalspieler das Training.

Zum anderen richtet sich der Blick auf Präsident Wolfgang Dietrich. Er hatte Reschke geholt und Schindelmeiser entlassen - in einer Phase, als der Verein für Bewegungsspiele am Beginn einer neuen, hoffnungsvollen Ära stand. Für viele ist diese Entscheidung bis heute unverständlich. Das Schicksal Dietrich ist mit dem von Michael Reschke eng verbunden. Man kann beiden nur ein glückliches Händchen wünschen.