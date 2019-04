Thomas Hitzlsperger ist noch keine 100 Tage im Amt. Doch SWR-Sportreporter Stefan Kiss hält ihn schon jetzt für ein Gesamtkunstwerk und einen Glücksfall für den VfB Stuttgart.

Ich bekomme noch heute eine Gänsehaut, wenn ich mich an den 19. Mai 2007 zurückerinnere. Der VfB Stuttgart spielt zuhause gegen Energie Cottbus. Ein Sieg noch und die Schwaben sind Deutscher Meister. Es ist der letzte Spieltag der Saison 2006/2007. Der VfB liegt mit 0:1 zurück. Man spürt die Nervosität im Stadion. Und dann dieser Volleyschuß von Thomas Hitzlsperger. Knapp 20 Meter vor dem Cottbuser Tor trifft "Hitz the Hammer", wie er seit seiner Zeit in England genannt wird, die Kugel satt mit dem rechten Fuß. Das ist der Ausgleich. Das Stadion ist wachgeküsst. Sekunden vorher war es mucksmäuschenstill. Jetzt ist es ein Tollhaus. Später noch der Siegtreffer des jungen Sami Khedira. Der VfB ist Deutscher Meister.

Der kluge Herr Hitzlsperger

Mittlerweile ist der 37-Jährige Sportvorstand. Hitzlsperger lernt schnell. Erst seit Februar diesen Jahres im Amt versucht er den Neckar-Dampfer wieder auf Kurs zu bringen. Er erkennt: Im Zuge der Fehlerananlyse kann er sich nicht wie der zuvor entlassene Reschke auf das eigene Urteil zu verlassen. Reschke, der vieles vermeintlich besser wusste und wenig besser machte.

Der kluge Hitzlsperger holt sich also einen ebenso begehrten wie bestens vernetzten Kaderplaner ins VfB-Haus: Sven Mislintat. Dieses Team, geprägt vorallem durch Sachverstand, sollte sich für die Schwaben als gute Idee und perfekte Investition in die Zukunft erweisen.

Hitzlsperger handelt konsequent

Thomas Hitzlsperger setzt auf Kontinuität. Auch deshalb hielt er an Markus Weinzierl fest. Lange, vielleicht zulange. Aber nach dem desolaten Auftritt in Augsburg handelt Hitz. In der Hitze des Gefechts und den frischen Eindrücken einer desaströsen 0:6-Niederlage beim FC Augsburg bleibt der Hitz besonnen. Nach einem intensiven Gespräch mit Trainer Weinzierl ist der noch vor 22 Uhr an diesem 20. April 2019 nur noch Ex-Trainer. Kontinuität darf nicht dazu führen, dass die Ziele - nämlich der Nichtabstieg - aus den Augen verloren werden.

Noch in der Nacht des 20. April 2019 befördert Hitzlsperger Nico Willig. Der U19 Trainer des VfB ist ab sofort Cheftrainer bei den Profis. Zunächst mal interimsmäßig. Man wird sehen. Willig, bislang unerfahren im Umgang mit den Medien, präsentiert sich der Öffentlichkeit mit viel Sachverstand, gepaart mit Humor und Demut. Das kommt an. Viele trauen dem 38-Jährigen Fußballtrainer zu, den müden und selbstverliebten Profis neues Leben einzuhauchen. Thomas Hitzlsperger beobachtet ganz genau. Die Mannschaft ist jetzt gefordert. Es gibt keine Ausreden mehr. Viele Verträge von altgedienten Spielern laufen aus. Hitzlsperger will Leistung sehen, sonst....

Der VfB kann sich glücklich schätzen

Die infrastrukurellen und wirtschaftlichen Vorausetzungen in Stuttgart sind gut. Jetzt gilt es die Klasse zu halten. Mit Thomas Hitzlsperger und seinen getroffenen Entscheidungen kann das gelingen. Der VfB kann sich glücklich schätzen, einen Mann wie Hitzlsperger als Sportvorstand unter Vertrag zu haben. Hitz ist ein Hammer!