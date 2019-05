Der VfB Stuttgart ist zum dritten Mal abgestiegen. Trotz langer Überlegenheit beim Zweitligadritten wartete Stuttgart vergeblich auf das benötigte Auswärtstor und muss wie schon 2016 und 1975 ins Unterhaus. Ein Kommentar.

Ganz ehrlich: Ich habe keinerlei Mitleid mit dieser Mannschaft und dem Verein. Mit den Spielern nicht, mit den Trainern nicht, mit den Funktionären nicht. Das hat seine Gründe: Denn was hat man sich eigentlich gedacht beim VfB, als man Michael Reschke diese Mannschaft zusammen kaufen ließ? Reschke, beim FC Bayern noch der Spielerbeobachter im Schatten der Stars, hat sich im Stuttgarter Licht sonnen wollen - und merkte nicht, wie die Mannschaft vor sich hin welkte.

Dauer 01:52 min Mitleid schenke ich mir - Kommentar zum VfB-Abstieg Mitleid schenke ich mir - Kommentar zum VfB-Abstieg

Der Fußball entwickelt sich im rasenden Tempo – nur beim VfB hat’s keiner gemerkt. Während sie, nur mal zum Beispiel, in Liverpool promovierte Mathematiker einstellen, die die Mannschaft per modernster Daten-Analyse zusammenstellen, verlassen sie sich in Stuttgart auf einen, der das macht, was er immer schon machte: beim Spielerverpflichten frei seiner Nase zu folgen. Der auf diese Weise Spieler kaufte, die freimütig zugeben, dass ihnen mittlerweile die Dynamik fehlt. So Mario Gomez zuletzt überraschend offenherzig im Interview.

Geld hatte man beim VfB genug

Wir stellen fest: Namen schießen keine Tore. Geld schießt Tore. Und Geld hatte man beim VfB genug. Aber die fußballerische Expertise fehlte. Beim Manager, aber auch beim Chef. Wolfgang Dietrich hat zwar nachgewiesen, dass er als Investor mit Fußball Geld verdienen kann. Aber er hat keine Ahnung vom Fußball selbst. Insofern ist er mit dem Modell Reschke gnadenlos gescheitert.

Auch weil der mit Markus Weinzierl einen unterdurchschnittlichen Trainer verpflichtete, weil er den für überdurchschnittlich hielt. Das Modell alte erfahrene Fußball-Männer ist beim VfB grandios den Bach runter gegangen.

Profis steigen gleich wieder auf

Das einzig Gute daran: die jungen, völlig traditionsbefreiten Männer um Thomas Hitzlsperger können es jetzt nur besser machen. Allein vom Verkauf von Benjamin Pavard kommen weit über 30 Millionen Euro herein. Insofern, liebe VfBler: Lasst jetzt endlich mal die Profis ran. Sonst landet ihr endgültig bei den Amateuren. Mit denen hätte ich dann auch Mitleid. Profis brauchen das nicht. Profis steigen einfach gleich wieder auf.