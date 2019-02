per Mail teilen

Alles sollte besser werden. Jetzt ist der VfB Stuttgart auch nach drei Rückrunden-Spielen ohne Sieg. Und vor dem richtungsweisenden Spiel bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf bleibt nur Ratlosigkeit. SWR-Reporter Andreas Köstler macht sich Gedanken.

Da komme ich als Reporter also aus der Pressekonferenz des VfB Stuttgart vor dem Spiel bei Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 18 Uhr) und denke: "Hmmmm…." Weil ich ja zunächst nichts schlechtes denken will. Wenn ich mir aber mein Gehirn dann genauer zermartere über den Inhalt des letzten, achtzehnminütigen Frage-Antwortspiels, spuckt der übellaunige Teil des Denkapparates folgende Antwort aus: "Das war aber mal wenig." Immerhin: der eher gutmütige Teil meines Gehirns lässt sich zu einem "Was soll er auch anderes sagen?" hinreißen.

Dauer 01:08 min Weinzierl: "Wir müssen kompakter und zweikampfstärker sein" In Düsseldorf steht für den VfB Stuttgart das nächste wichtige Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga an. Im Umfeld herrscht einmal mehr Unruhe. Trainer Weinzierl äußert sich selbstkritisch.

Folgen wir den positiven Tönen der Denkmaschine, stellen wir fest: der Trainer ist stark gefordert, kleine und größere Brandherde zu löschen. Und beim Löschen ist Markus Weinzierl ähnlich strukturiert wie seine Vorgänger der jüngeren Zeit. Ob nun Hannes Wolf oder Tayfun Korkut. Alle drei verbindet - das Unverbindliche. Das höfliche Lächeln, mit dem sie kritische Themen umschiffen. Anscheinend auch umrunden müssen. Jedes Wort zu viel, so mein Eindruck, könnte die Goldwaage für alle Ewigkeit aus der Balance bringen. Bei vielen Aussagen ist selbst zwischen den Zeilen kein Platz mehr, um irgendwas raus zu lesen oder zu hören.

Was soll Weinzierl auch sagen?

"Das Spiel gegen Düsseldorf ist ein sehr wichtiges für uns." Sagt der Trainer zum Beispiel. Was, bitteschön, soll er auch sonst sagen? "Düsseldorf? Ach, das ist unser nächster Gegner?" oder "In Düsseldorf haben wir eh keine Chance." Oder: "Zu Auswärtsspielen fahren wir grundsätzlich nicht mehr."

Dauer 00:27 min Weinzierl: "Düsseldorf schmeißt das Herz auf den Rasen" In Düsseldorf steht für den VfB Stuttgart das nächste wichtige Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga an. Im Umfeld herrscht einmal mehr Unruhe. Trainer Weinzierl äußert sich selbstkritisch.

Scharfe Kritik von ehemaligen VfB-Profis

Aber um ehrlich zu sein, hat der Coach der Stuttgarter schon auch ein paar konkrete Dinge angesprochen: Der aus disziplinarischen Gründen kurzfristig aussortierte Pablo Maffeo ist jetzt wieder "ein Teil der Mannschaft". Die scharfen Kritiker, wie Thomas Berhold ("zu wenig Fußball-Kompetenz im Aufsichtsrat“) und Timo Hildebrand ("Der VfB ist keine Gefahr für andere Mannschaften, er tut keinem anderen Team weh") sind auch für Weinzierl "ja Fachleute".

Dazu lässt der Trainer die Presse wissen: "Diese Dinge sehen wir ja auch." Und: "Wir müssen an der Zweikampfstärke arbeiten, am Durchsetzungsvermögen."

Wobei mir da mein Gehirn auch einen Streich spielen könnte - ich dachte, genau das hätte ich auf der Pressekonferenz vor zwei Wochen schon gehört?! Egal. Deutlich erinnere ich mich an den Satz: "Hätte der Schiedsrichter gegen Freiburg nach 93 Minuten abgepfiffen, würden wir jetzt hier sitzen und über etwas ganz anderes reden."

Hätte ich vielleicht noch genauer hingehört, wäre ich jetzt vermutlich um die eine oder andere tiefgreifende Erkenntnis reicher. Aber nächste Woche ist ja auch noch mal eine Pressekonferenz. Ich freue mich - irgendwie.