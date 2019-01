Nach den Leihen von Alexander Esswein und Steven Zuber will der VfB Stuttgart offenbar auch den Türken Ozan Kabak verpflichten.

Der junge Mann ist erst 18 Jahre und gilt schon jetzt als die Entdeckung der Saison in der ersten türkischen Liga. Die Rede ist von Ozan Kabak. 17 Pflichtspiele absolvierte der Innenverteidiger in der laufenden Runde für den türkischen Meister Galatasaray Istanbul und hat sich längst einen Stammplatz erkämpft. In der Champions League kam der Abwehrspieler auch zweimal gegen Schalke 04 zum Einsatz.

Auf dem offiziellen twitter-Account von Galatasaray Istanbul wurden inzwischen Verhandlungen rund um den Transfer offiziell bestätigt. Auch Galatasaray-Sportdirektor Fatih Terim soll bereits "grünes Licht" für einen möglichen Wechsel gegeben haben.

Zwölf Millionen Euro Ablöse im Gespräch

Nach türkischen Medienberichten steht der Transfer von Kabak zum VfB Stuttgart kurz vor dem Abschluß, ein Vertrag soll aber noch nicht unterschrieben sein. Als Ablösesumme werden zwölf Millionen Euro genannt, die der Bundesligist geboten haben soll. Das wäre ein neuer Transferrekord für die Schwaben. Auf SWR-Nachfragen hat der Verein den Transfer von Ozan Kabak noch nicht bestätigt.

Bislang galt der Spanier Pablo Maffeo (geschätze zehn Millionen Euro) als teuerster Neueinkauf der Schwaben. Neben Stuttgart soll es auch weitere Interessenten für Jungprofi Kabak wie den AS Rom und den FC Watford geben.

In der SWR-Fernsehsendung Sport im Dritten hatte VfB-Vorstand Michael Reschke am vergangenen Sonntag bekräftigt, dass der Verein "noch ein, zwei Ideen habe", was mögliche Verstärkungen in der Winterpause angeht. Bislang wurden mit Alexander Esswein (Hertha BSC) und Steven Zuber (TSG Hoffenheim) auf Leihbasis zwei neue Offensivspieler verpflichtet.

Dauer 32:09 min Sendezeit 21:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Michael Reschke bezieht Stellung zur Lage beim VfB Stuttgart Der Sportvorstand des abstiegsbedrohten Bundesligisten blickt in der SWR-Sendung Sport im Dritten auf die Hinserie zurück und auf die Rückrunde voraus.

Die Verpflichtung von Top-Talent Kabak durch den VfB Stuttgart würde durchaus Sinn machen, weil der wichtigste Innenverteidiger, Weltmeister Benjamin Pavard, zur Zeit noch verletzt ist und überdies nach der Saison für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München wechselt. Außerdem ist auch die Zukunft von Routinier Holger Badstuber in Stuttgart über die Saison hinaus fraglich.

Kabak steht zwar noch bis 2020 bei Galatasaray unter Vertrag, soll aber eine Ausstiegsklausel über mindestens 7,5 Millionen Euro besitzen. Der VfB habe Stand jetzt die höchste Ablösesumme geboten, heißt es in den Berichten. Angeblich habe sich der 18-jährige Kabak bereits von seinen Mannschaftskollegen in Istanbul verabschiedet. In Stuttgart soll Ozan Kabak laut der türkischen Zeitung "Hurriyet" 1,8 Millionen Euro im Jahr verdienen.