Der frühere VfB-Profi Thomas Berthold beklagt im SWR-Interview eine fehlende Philosophie bei seinem Ex-Klub und legt Präsident Wolfgang Dietrich den Rücktritt nahe.

SWR Sport: "Wie erklären Sie sich den Absturz des VfB Stuttgart?"

Thomas Berthold: "Ich sehe mangelnde Strukturen, mangelnde Kompetenz, vor allem im Aufsichtsrat, viele Personalrochaden, keine Kontinuität. Auch keine Integration der Jugend. Wenn man die gesamte Philosophie des Vereins anschaut, dann weiß ich gar nicht wo die hin wollen, wie die Fußball spielen wollen. In der Gemengelage ist es dann auch schwer Fußball zu machen, sowohl für die Trainer als auch für die Spieler. Es wurde ja viel rotiert, Spieler kamen Spieler gingen, Trainer kamen und gingen, Sportdirektoren kamen und gingen und es ist nichts zusammengewachsen. Von daher ist es ein vielschichtiges Problem. Was aber immer letztendlich mit der Fußballkompetenz im Aufsichtsrat beginnt, das ist das höchste Organ. Wenn da eben keine Leute sitzen, die Ahnung von dem Geschäft haben, dann bleibt es eben beim Stückwerk und dann kommen eben auch so traurige Momente zustande wie jetzt ein wiederholter Abstieg."

SWR Sport: "Es ist der zweite Stuttgarter Abstieg innerhalb von drei Jahren. Zuletzt ging die ganze Führungsriege, vom Trainer bis zum Präsidenten. Diesmal sind die Frontmänner klar: Trainer wird Tim Walter, der von Holstein Kiel kommt, und Sportchef bleibt Thomas Hitzlsperger. Ist das gut so?"

Thomas Berthold: "Nochmal. Ich habe versucht das zu erklären. Es fängt immer im Aufsichtsrat an, es ist das erste Kontrollorgan. Die müssen letztendlich auch die operativen Leute einstellen. Mir fehlt einfach eine Philosophie. Die muss eben vorgegeben werden beziehungsweise die muss eben wachsen in einem Verein. Da brauchen sie Leute, die das implementieren. Der Verein hatte in den letzten Jahren immer neue Trainer, die hatten andere Spieleideen, da kann man ja nicht von einer gewachsenen Philosophie reden. So kann man eben keinen erfolgreichen Fußball bestreiten."

SWR Sport: "Dann sind Sie wahrscheinlich auch der Meinung, wie viele Fangruppen schon die gesamte Saison über, dass Präsident Wolfgang Dietrich zurücktreten sollte?"

Thomas Berthold: "Ja, unabhängig jetzt mal von dem Ausgang, hätte ich ihm auch beim Klassenerhalt geraten zurückzutreten. Er hat einfach aus diversen Gründen die Fans gespalten. Das war auch nicht gut im Abstiegskampf. Wenn man zu Hause spielt, braucht man schon eine geschlossene Fangruppe hinter sich. Wenn die Spiele schlecht liefen, dann kam so ein Unmut auf, auch in seine Richtung. Ich glaube einfach, dass er den Weg freimachen sollte für einen Neuanfang."

SWR Sport: "Hat der VfB in den vergangenen Jahren Ihrer Meinung nach bei der Auswahl seiner Spieler zu sehr auf den finanziellen Profit geschaut als auf Mentalität?"

Thomas Berthold: "Da kommen wir zum gleichen Thema. Sie brauchen eben im Kontrollgremium Leute, die Ahnung haben von dem Geschäft. Wenn man eben andere walten und schalten lässt, wie man will, jetzt am Beispiel Reschke hat man es ja gesehen, dann gibt’s einen Totalschaden. Da wurde viel Geld ausgegeben. Stichwort Mentalität, das spielt heute im Fußball eine große Rolle. Und deswegen brauchen Sie eben in den Entscheidungsprozessen Abläufe, damit man die Fehlerquoten ausschaltet. Da gibt’s keine hundertprozentige Garantie, aber je mehr drüber gucken, die Ahnung haben, desto weniger Fehler entstehen. Wenn nur einer mehr oder weniger das Sagen hat, alleine schalten und walten kann, dann werden Verträge unterschrieben und Geld ausgegeben, und dann hat man eben so ein Ergebnis, wie es jetzt zu Stande kam."

SWR Sport: "In der vergangenen Zweitligasaison der Stuttgarter gab es ja mal wieder eine regelrechte Begeisterung. Das Stadion war immer voll, es gab Erfolg in Serie. Könnte das wieder so kommen jetzt?"

Thomas Berthold: "Ich glaube schon, dass der VfB den Anspruch hat sofort wieder aufzusteigen. Es kann nicht der Anspruch sein des Klubs, in der zweiten Liga für Furore zu sorgen und da die Leute für zu begeistern. Der VfB muss ein Verein werden, der sich in der ersten Liga etabliert in den nächsten Jahren und dann irgendwann Struktur reinbringt. Und die entsprechende Mentalität besitzt, dass man dann wieder an die Zeiten anknüpft, wo der Verein hingehört, ins obere Drittel der Liga."

SWR Sport: "Besteht die Gefahr, dass der VfB zu so einer Art Fahrstuhlmannschaft verkommt, die ständig zwischen erster und zweiter Liga pendelt?"

Thomas Berthold: "Zwei Abstiege in drei Jahren – das ist jetzt kein gutes Zeugnis. Von daher können wir nur hoffen, dass in den oberen Gremien die entscheidenden Schlüsse getroffen werden. Das ist eigentlich das Hauptthema meiner Meinung nach. Und dann muss man gucken, dass man die Leute holt, die zum Verein und zur Philosophie passen. Dann kann man beginnen, Fußball zu machen."