Der VfB Stuttgart sucht auch nach dem erfolgreichen Einstand von Interimscoach Nico Willig weiter einen neuen Trainer für die kommende Saison.

"Wir haben beide beschlossen, dass es bis zum Ende der Saison geht. Dann ist das Thema erledigt und dann geht Nico wieder zur U19", sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger.

"Die halbe Bundesliga sucht Trainer"

Er könne nach dem 1:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach auch nicht die kommenden Spiele unter dem bisherigen U19-Coach Willig abwarten. "Die halbe Bundesliga sucht Trainer. Wenn ich jetzt nochmal vier Wochen warte und dann erst anfange, würden alle sagen: Du machst deinen Job nicht!"

Durch den Sieg gegen Gladbach festigten die Schwaben den Abstiegs-Relegationsplatz in der Fußball-Bundesliga. Der VfB hat aber bei noch drei ausstehenden Spielen weiter sechs Punkte Rückstand auf Rang 15 und peilt daher die Relegation an.

Erst dann könnte auch der am Knie verletzte Offensivspieler Steven Zuber wieder eine Option sein, wie Hitzlsperger sagte. Kapitän Christian Gentner, der nach seinem Faserriss gegen Gladbach noch gefehlt hatte, dürfte dagegen schon am Samstag bei Hertha BSC in den VfB-Kader zurückkehren. "Wenn nichts dazwischen kommt, steht er hoffentlich zur Verfügung", sagte Hitzlsperger.