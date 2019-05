Zwei Tage nach dem bitteren Abstieg aus der Bundesliga stellte sich VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger am Mittwoch den Medien.

Thomas Hitzlsperger blickte in einen bunten Strauß an Mikrofonen, zahlreiche Kameras umkränzten den Stuttgarter Sportvorstand am Rande des VfB-Trainingsgeländes. Die Stimmung zwei Tage nach dem Abstieg? Durchwachsen: "Es ist immer noch unangenehm", so Hitzlsperger, "aber die Sommerpause ist kurz, wir müssen uns vorbereiten auf die 2. Liga. Wir können es uns gar nicht leisten, lange zu trauern. Trotzdem: Es hat wehgetan, und wir sind alle enttäuscht".

"Das Wichtigste ist die Kaderplanung"

Doch nach dem lähmenden Entsetzen ist der Blick bei Thomas Hitzlsperger längst schon wieder streng nach vorne gerichtet. Die wichtigste Aufgabe in den nächsten Tagen und Wochen ist klar umrissen: "Die Kaderplanung", sagt Thomas Hitzlsperger mit fester Stimme. "Welche Spieler brauchen wir, welche Spieler helfen uns weiter, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Welche Spieler helfen uns nicht weiter." Das, so Hitzlsperger, müsse in den kommenden drei Wochen bis zum Trainingsstart alles im einzelnen abgearbeitet werden.

Nicht ganz einfach, weil sich das Team nach dem gemeinsamen Saisonabschluß am Dienstagabend in den Urlaub verabschiedet hat. Dennoch wird Hitzlsperger "mit den Jungs in den nächsten Tagen ins Gespräch gehen. Ich werde mit den Jungs Kontakt aufnehmen und ihnen unsere Vorstellungen mitteilen".

Hitzlsperger erwartet Mario Gomez zum Trainingsauftakt

Wer bleibt? Wer geht? Vieles ist momentan noch nicht spruchreif. Thomas Hitzlsperger wird demnächst in jedem Fall auch die Handy-Nummer von Mario Gomez wählen. Der Torjäger hatte schon am Dienstag über seinen Berater verkünden lassen, dass er beim VfB bleiben und das Ziel Wiederaufstieg angehen möchte. Der Sportvorstand jedenfalls geht fest von einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Ex-Nationalspieler aus und "dass der Mario am 19. Juni beim Trainingsauftakt dabei ist".

Der Verbleib von Ozan Kabak wird schwierig sein

Während der VfB Stuttgart also fest mit Mario Gomez plant, wird es umso schwieriger werden, das heißbegehrte türkische Jungtalent Ozan Kabak in Stuttgart zu halten. "Da muss man mal abwarten. Der Junge hat ein prima halbes Jahr bei uns gespielt, ist sehr talentiert. Aber stand heute ist er noch bei uns", sieht Hitzlsperger bei dieser Personalie eher schlechte Karten, "mal abwarten, was im Sommer passiert".

Grundsätzlich aber stehe der VfB Stuttgart anders dar, als beim Abstieg vor drei Jahren, weil besser aufgestellt: "Wir können sofort Entscheidungen treffen, alle wichtigen Positionen im Verein sind besetzt. Die Leute, die über den Kader entscheiden, sind schon da." Neben Hitzlsperger selbst sind das der neue Sportdirektor Sven Mislintat und der neue Trainer Tim Walter von Holstein Kiel.

Hitzlsperger: "Wir können einen guten Kader zusammenstellen"

Finanziell, so Hitzlsperger, sei es "natürlich ein großer Unterschied, ob wir in der Bundesliga oder in der 2. Liga spielen", der VfB habe aber längst vorgeplant und sei deshalb "nicht auf dem falschen Fuß erwischt worden". Im Gegenteil: "Wir sind handlungsfähig, wir können einen guten Kader zusammenstellen", macht Hitzlsperger den vielen treuen Fans des VfB Hoffnung auf eine spannende Mannschaft, die den sofortigen Wiederaufstieg schaffen kann.

Denn genau das, so Thomas Hitzlsperger ohne Umschweife, sei "sehr wichtig. Wir haben zu viele Potenzial, das Trainerteam ist schon da. Wir haben gute Spieler. Klar, wir wollen sofort wieder aufsteigen".

"Wir wollen der beste der großen Klubs werden"

Die großen anderen namhaften Vereine in der 2. Liga machen Hitzlsperger bei seiner Zielsetzung jedenfalls keine Angst: "Sie werden den Reiz erhöhen, das macht die 2. Liga noch interessanter. Dem müssen wir uns stellen. Es wird tolle Partien geben, zumindest auf dem Papier." Und: "Wir müssen zusehen, dass wir der beste große Klub in der 2. Liga werden."

Wenn die 2. Liga für den VfB überhaupt einen positiven Aspekt hat, dann den, dass es in dieser Spielklasse vielleicht einfacher gelingen kann, die aktuell so erfolgreichen U19-Talente wie Antonis Aidonis oder Leon Dajaku in den Profikader mit einzubauen. Thomas Hitzlsperger sieht das auch so: "Ich wünsche es mir, dass der eine oder andere Spieler den Sprung schafft. In der 2. Liga sind wir noch mehr gefordert, diese Jungs einzubinden".

Aus Paderborn kommt Torjäger Philipp Klement

Dazu kommen diverse talentierte Neuzugänge wie der Argentinier Mateo Klimowicz, der Kieler Atalan Karazor und der Paderborner Torjäger Philipp Klement, der am Mittwoch bereits beim Medizin-Check in Stuttgart weilte.

Eines ist jedenfalls für Thomas Hitzlsperger klar, die Ärmel müssen hochgekrempelt, die momentane Traurigkeit von Zuversicht und Optimismus abgelöst werden: "Es wird harte Arbeit bis Ende Juli." Dann beginnt die neue Saison in der 2. Bundesliga.