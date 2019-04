Nach der 0:6-Pleite des VfB Stuttgart beim FC Augsburg stellt sich nun die Frage: wie geht es weiter mit VfB-Trainer Markus Weinzierl? Eine Frage, die Sportvorstand Thomas Hitzlsperger zu beantworten hat.

VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger hat Trainer Markus Weinzierl nach dem 0:6-Debakel im Kellerduell beim FC Augsburg eine Jobgarantie verweigert. "Es gehen viele Gedanken durch meinen Kopf. Ich muss es noch sacken lassen. Ich überlege, was das Beste ist. Wir müssen alles hinterfragen", sagte Hitzlsperger und betonte, dass man "nicht zur Tagesordnung übergehen" könne.

Dauer 00:25 min Interview: Thomas Hitzlsperger (Sportvorstand VfB Stuttgart) Nach der heftigen 0:6-Niederlage beim FC Augsburg steht Cheftrainer Markus Weinzierl unter Druck. Auch VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger wollte keine Job-Garantie geben.

Der VfB hat unter Weinzierl nur eines der vergangenen 15 Spiele gewonnen und präsentierte sich in Augsburg desolat. Der Gesprächsbedarf, den Hitzlsperger nun hat, ist gewaltig. "Es ist extrem schwer, jetzt eine Lösung und Erklärung zu haben. Ich bin brutal enttäuscht. Für mich ist es der schwierigste Moment, seit ich beim Verein bin", sagte Hitzlsperger.

Dauer 00:24 min Thomas Hitzlsperger: "Ich bin brutal enttäuscht" Thomas Hitzlsperger: "Ich bin brutal enttäuscht"

Völlig unverständlich war für den Ex-Nationalspieler die negative Körpersprache der Spieler. "Wir sind auf einem Relegationsplatz, kein Spieler bietet sich mehr an - hadert - zuerst mit sich, dann mit den anderen. Hoffentlich haben wir heute alles schlechte erlebt, weil wir haben noch vier Spiele."

Dauer 00:35 min Thomas Hitzlsperger: "Kein Spieler bietet sich an" Thomas Hitzlsperger: "Kein Spieler bietet sich an"

Es ist nach Lage der Dinge mehr als fraglich, ob bei den letzten vier Spielen Markus Weinzierl als verantwortlicher Trainer an der Seitenlinie agieren wird. Nur wer kann in den zunächst verbleibenden Partien den Relegationsplatz absichern und dann unter Umständen in den folgenden K.o.-Duellen sicherstellen, dass der VfB nicht zum dritten Mal aus der Bundesliga absteigt? "Wir werden sprechen", so Hitzlsperger, "und dann schauen wir mal."

Gegenüber dem SWR erklärte Thomas Hitzlsperger, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen werde. Der Sportvorstand fuhr am Abend zurück nach Stuttgart - einen für Sonntag geplanten Fernsehauftritt in München sagte er offenbar ab.