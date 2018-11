Gonzalo Castro kam im Sommer von Borussia Dortmund zum VfB Stuttgart. Bei den Schwaben sollte er eine Führungsposition einnehmen. Doch dem erfahrenen Neuzugang fehlt noch die Bindung zum VfB-Spiel.

"Hier in Stuttgart bin ich ja ohnehin der 'Caschtro'. So viel Schwäbisch habe ich schon gelernt", sagte Gonzalo Castro schon im August.

Warum die Akklimatisierung so lange?

An Verständigungsproblemen kann es also nicht liegen, dass der 31-Jährige noch nach seiner Form sucht. Viele fragen sich tatsächlich verwundert, warum dieser erfahrene Mittelfeldmann so lange braucht, um sich im Mannschaftsgefüge wohl zu fühlen.

Rechnet man die Bundesliga-, DFB-Pokal-, Ligapokal-, Regionalliga-, Europapokal- und Champions-League-Spiele zusammen, hat Castro genau 500 Partien in den Knochen. Im Sommer, als VfB-Sportvorstand Michael Reschke die Verpflichtung bekannt gab, hat die Fachwelt gratuliert. Da ist dem VfB aber ein ganz gewiefter Profi ins Netz gegangen, so der Tenor damals.

Weinzierl noch nicht zufrieden

Jetzt muss aber auch Neu-Trainer Markus Weinzierl nüchtern feststellen: "Ich glaube, das steht außer Frage, dass er hier in Stuttgart noch nicht seine beste Leistung abgeliefert hat. Das ist häufiger so, wenn man neu ist in einem Verein. Bis jetzt ist es in der Mannschaft noch nicht einhundertprozentig gelaufen und natürlich auch für ihn selbst nicht."

Unter Weinzierls Vorgänger Tayfun Korkut hat er in sieben Bundesligaduellen nur ein Mal 90 Minuten abgerissen und musste sich ein Spiel komplett von der Bank aus anschauen, ansonsten ist Castro ein - bzw. ausgewechselt worden. Dann kamen Weinzierl und das Spiel gegen den BVB (0:4).

Nach dem BVB-Spiel außen vor

"Er hat gegen Dortmund, bei meinem ersten Spiel gespielt, da war es in der ersten Hälfte nicht ganz so stabil. Das lag nicht nur an ihm, sondern an der ganzen Mannschaft", so Weinzierl. Aber die Folge für den "Mittelfeldwusler" war enorm. Unter Weinzierl hat er nach Dortmund nur noch fünf Minuten Einsatzzeit bekommen.

"Er wird seine Chance bekommen"

Jetzt könnte sich das allerdings ändern. Vielleicht, weil Santiago Ascasibar nach seinem Länderspielausflug für Argentinien erst spät zur Mannschaft stößt und eventuell etwas Verschnaufpause braucht. Der Trainer meint dazu: "Jetzt ist es so, dass er gut arbeitet und seine Chance bekommen wird. Auf die arbeitet er hin und zeigt im Training sehr gute Leistungen. Ich stelle nach Leistung auf, da ist er definitiv ein Kandidat, auch für Freitag."

Immerhin hat der gebürtige Wuppertaler eines seiner 32 Tore aus 15 Bundesligaspielzeiten jetzt schon für den VfB erzielt. Aber in Stuttgart erwartet man von ihm mehr als Treffer. Mit seiner Erfahrung muss Castro auch ein Spiel lesen und lenken können. Die Messlatte für einen, der in Leverkusen und Dortmund viel internationale Erfahrung gesammelt hat, liegt hoch.

"Wir erwarten natürlich da auch einen Sprung nach vorne, aber da haben wir die Zuversicht und auch das Wissen, dass er die Leistungen von Leverkusen oder Dortmund auch hier in Stuttgart zeigen wird, da bin ich mir relativ sicher", glaubt Weinzierl.

Jetzt könnte der Mann mit spanischen Wurzeln ausgerechnet in Leverkusen einen Schritt in Richtung Stammplatz machen. Ausgerechnet da, wo er 16 Jahre lang die Kickstiefel geschnürt hat und sich zu einem der besten Mittelfeldspieler der Liga entwickelt hat.