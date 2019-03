Der VfB Stuttgart muss im Baden-Württemberg-Duell gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) unbedingt punkten. Es stellt sich die Frage, wer vorne die Tore schießen soll?

Die Alternativen sind klar: Mario Gomez oder Nicolas Gonzalez. Einer von beiden soll am Samstag der Abwehrreihe der TSG Hoffenheim einheizen. Die "G-Frage" im Angriffszentrum des VfB Stuttgart beschäftigt natürlich auch Trainer Markus Weinzierl. Denn der muss sie bis zum Anpfiff beantworten: "Jeder hat seine Stärken und Vorzüge", so der VfB-Coach gegenüber SWR Sport: "Wir entscheiden gegnerbezogen und nach Trainingsleistungen."

Gonzalez stand in Dortmund in der Startelf

Zuletzt in Dortmund stand Nicolas Gonzalez nach seiner Drei-Spiele-Sperre wegen einer Roten Karte aus dem Düsseldorf-Spiel (0:3) wieder in der zentralen Angriffsposition, Gomez saß dafür nur auf der Bank. Die Bilanz des jungen Argentiniers war ausbaufähig: Kein Tor geschossen, eine Riesenmöglichkeit frei vor BVB-Torhüter Roman Bürki ausgelassen, den Ball knapp neben den Pfosten gesetzt. Es wäre die 1:0-Führung gewesen.

Aber auch wenn er nicht trifft, Nicolas Gonzalez besticht dennoch immer wieder mit unbändiger Kampfeslust, mit Laufstärke und bemerkenswertem Ballhandling. Bei zwei Toren und vier Vorlagen in 21 Spielen darf der 20-Jährige aber gerne deutlich zulegen, was Torgefährlichkeit und Effektivität in vorderster Linie angeht.

Gomez ist der Top-Scorer beim VfB

Mario Gomez wiederum ist das Gegenmodell zum eher zartgliedrigen Argentinier: Groß, kräftig, mit Wucht unterwegs und nach wie vor der Top-Scorer beim VfB in dieser Saison mit sechs Toren und zwei Assists. Im Strafraum schwer zu halten, bekannt für Treffer aus dem Nichts. Zuletzt aber war auch Gomez mit schwer lädierter Torgarantie unterwegs, saß häufiger auf der Bank.

Im letzten Heimspiel gegen Hannover (5:1) stand der 33-Jährige in der Startelf und schoss prompt die wichtige 1:0-Führung. Es war übrigens sein erster Treffer in der Rückrunde. "Mario hat gegen Hannover gut gespielt", lobt Markus Weinzierl seinen namhaften Angreifer Gomez, um im selben Atemzug aber auch der Zukunftshoffnung Gonzalez die Tür für Hoffenheim offen zu halten: "Nico hat in Dortmund gut gespielt." Verraten jedenfalls wollte der VfB-Trainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag indes nichts, was die "G-Frage" angeht.

Gomez war Doppel-Torschütze gegen 1899

Was am Samstag in jedem Fall für einen Startelf-Einsatz von Gomez spricht, ist die Erinnerung an die Partie gegen Hoffenheim vor einem knappen Jahr. Der Angreifer schoß sich beim 2:0-Heimsieg am 5. Mai 2018 mit zwei Toren zum "Matchwinner" und ließ in diesem Duell seinen jungen Hoffenheimer Gegenspieler Kevin Akpoguma (inzwischen nach Hannover ausgeliehen) ganz schön alt aussehen. Generell sieht die Gomez-Bilanz gegen die Kraichgauer glänzend aus: Neun Treffer in bislang 13 Spielen gegen Hoffenheim, die TSG ist eine Art Lieblingsgegner für den Stürmer-Routinier.

Ob Gomez oder Gonzalez, in jedem Fall "müssen wir uns offensiv steigern und verbessern und Torchancen erarbeiten", sagt Markus Weinzierl, "in Dortmund hatten wir zu viele Ballverluste".

Im Oktober verlor der VfB mit 0:4

Mario Gomez oder Nicolas Gonzalez? Die "G-Frage" beschäftigt den VfB Stuttgart vor dem Duell gegen Hoffenheim. Vielleicht heißt es am Samstag, halb vier, aber auch: Gomez UND Gonzalez gemeinsam im Angriff der Schwaben. "Möglich", lächelt Markus Weinzierl süffisant zu entsprechender Fragestellung, "theoretisch ist alles möglich". Wobei, im Hinrundenspiel am 27. Oktober in Hoffenheim standen Gomez und Gonzalez nebeneinander in der Startelf. Am Ende setzte es eine bittere 0:4-Klatsche für den VfB Stuttgart...