Der VfB Stuttgart muss im Abstiegsduell bei Fortuna Düsseldorf antreten. Das weckt Erinnerungen an den höchsten Sieg der Bundesligageschichte. Doch es gibt wenig Parallelen.

Früher war alles besser - eine Floskel, die vor allem VfB-Fans im Moment öfters nutzen. Mit Blick auf das Bundesliga-Spiel am kommenden Sonntag (18:00 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf werden bei dem einen oder anderen Erinnerungen an den legendären 7:0-Auswärtssieg am 15. März 1986 wach. Ein Blick in die Statistik verrät, warum sich viele Fans des VfB Stuttgart zurücksehnen in die gute alte Zeit.

Dauer 05:18 min Das legendäre 7:0 des VfB Stuttgart bei Fortuna Düsseldorf Das 7:0 bei Fortuna Düsseldorf war der höchste Sieg in der Bundesliga-Geschichte des VfB Stuttgart. Stürmer Jürgen Klinsmann hat in diesem Spiel allein fünf Tore geschossen.

Denn in den vergangenen fünf Spielen hat der VfB Stuttgart gerade einmal sechs Tore erzielt. Insgesamt hat das Team von Trainer Markus Weinzierl mit 17 Treffern die schwächste Offensive der Liga - zusammen mit dem 1. FC Nürnberg. Und der steht auf einem Abstiegsplatz. VfB-Legende Jürgen Klinsmann hat in diesem Spiel fantastische fünf Tore geschossen - die beiden anderen steuerten Michael Spies und Karl Allgöwer bei. Aktuell hat Stuttgarts Top-Torjäger Mario Gomez ebenfalls fünf Treffer erzielt - über die gesamte Saison hinweg. Und der darf nach seiner Gelb-Roten Karte beim 2:2 gegen den SC Freiburg am kommenden Sonntag nicht mal mitspielen.

Gomez und Aogo fehlen dem VfB Stuttgart

Außer Gomez wird in Düsseldorf wohl auch Linksverteidiger Dennis Aogo fehlen, der Wadenprobleme hat. Abwehrspieler Timo Baumgartl hat dagegen wieder voll trainiert und steht nach den auskurierten Folgen einer Gehirnerschütterung zur Verfügung.

TV-Tipp Höhepunkte, Stimmen und Analysen zum Sonntagsspiel des VfB Stuttgart bei Fortuna Düsseldorf gibt es am Sonntag, ab 21:45 Uhr, bei Sport im Dritten im SWR Fernsehen BW. Studiogast: Maurizio Gaudino

Im Umfeld scheint die große Vergangenheit in der aktuellen Krise zur Belastung zu werden. Denn viele von den alten Helden aus besseren Tagen, denen der VfB Stuttgart noch am Herzen liegt, melden sich zu Wort. Unter anderem Thomas Berthold und Timo Hildebrand; Weltmeister Guido Buchwald ist Anfang der Woche von seinem Posten im Aufsichtsrat zurückgetreten. Alles Dinge, die die Unruhe im Verein steigern, mit denen Weinzierl sich jedoch gezwungener Maßen beschäftigen muss.

Dauer 01:08 min Weinzierl: "Wir müssen kompakter und zweikampfstärker sein" In Düsseldorf steht für den VfB Stuttgart das nächste wichtige Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga an. Im Umfeld herrscht einmal mehr Unruhe. Trainer Weinzierl äußert sich selbstkritisch.

Weinzierl will Unruhe von der Mannschaft fernhalten

Weinzierl versucht, all das von der Mannschaft fernzuhalten und nimmt seine Spieler in Schutz: "Wenn wir gegen Freiburg gewonnen hätten, würden wir anders dastehen", betonte Weinzierl am Donnerstag, er wolle daher "nicht alles kaputtreden." Der VfB-Coach habe schon bei seinem Amtsantritt im vergangenen Oktober "gewusst, dass es eine Drucksituation wird. Wir sind natürlich nicht zufrieden, weil wir die Fehler nicht abstellen konnten, da bin ich selbstkritisch." Darum muss auch Weinzierl zugeben: Einige Kritiker haben Recht.

Dauer 00:27 min Weinzierl: "Düsseldorf schmeißt das Herz auf den Rasen" In Düsseldorf steht für den VfB Stuttgart das nächste wichtige Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga an. Im Umfeld herrscht einmal mehr Unruhe. Trainer Weinzierl äußert sich selbstkritisch.

Aber Zufriedenheit wäre bei einem Verein auf dem Relegationsplatz und vor dem Abstiegsduell gegen Fortuna Düsseldorf auch nicht angebracht. Schließlich soll auf die glanzvolle Vergangenheit auch irgendwann wieder eine glanzvolle Zukunft folgen.