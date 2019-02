Der VfB Stuttgart rutscht immer tiefer in die Krise. Nach der 0:3-Niederlage haben die Schwaben drei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Dauer 00:48 min Der VfB Stuttgart verliert bei Fortuna Düsseldorf Der VfB Stuttgart rutscht immer tiefer in die Krise. Nach der 0:3-Niederlage haben die Schwaben drei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Der VfB Stuttgart und sein Trainer Markus Weinzierl rutschen in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Der Tabellen-16. verlor zum Abschluss des 21. Spieltages am Sonntagabend nach einer schwachen Vorstellung 0:3 (0:1) bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und wartet nun bereits seit sechs Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Kenan Karaman (34. Minute), Oliver Fink (49.) und der eingewechselte Benito Raman (85.) waren die Torschützen für Fortuna Düsseldorf. Der Stuttgarter Nicolas Gonzalez sah wegen einer Tätlichkeit in der Nachspielzeit die Rote Karte. "Die Mannschaft strotzt jetzt nicht gerade vor Selbstvertrauen. Es gilt, so schnell wie möglich eine Reaktion zu zeigen", sagte Weinzierl nach dem Spiel.

Angesichts der miserablen Bilanz von nur drei Siegen, einem Unentschieden und zehn Niederlagen unter Weinzierl richtet sich der Fokus auf den Trainer, der nach dem siebten Spieltag das Amt von Tayfun Korkut übernommen hatte. Der Rückstand des VfB, der auf dem Relegationsrang steht, auf den 15. Augsburg beträgt weiter drei Punkte, der auf den vermeintlichen Konkurrenten im Abstiegskampf aus Düsseldorf bereits zehn.

Dauer 01:37 min VfB-Stuttgart-Spielmacher Daniel Didavi ärgert sich über die Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf Nach der 0:3-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf hat der VfB Stuttgart bereits drei Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Spielmacher Daniel Didavi ist sehr frustriert.

Der VfB Stuttgart hatte Düsseldorf nur wenig entgegenzusetzen

Der Unterschied zwischen beiden Teams wurde vor 40.211 Zuschauern schnell deutlich. Düsseldorf trat angesichts der 13 Punkte aus den sechs Spielen zuvor selbstbewusst auf, verteidigte aggressiv und gab den Ton an. Die Gäste, die auf den gesperrten Mario Gomez, auf Timo Baumgartl (leichte Gehirnerschütterung) und Dennis Aogo (Wadenprobleme) verzichten mussten, taten sich schwer und brachten im ersten Durchgang kaum fließende Aktionen zusammen.

TV-Tipp Höhepunkte, Stimmen und Analysen zum Sonntagsspiel des VfB Stuttgart bei Fortuna Düsseldorf gibt es am Sonntag, ab 21:45 Uhr, bei Sport im Dritten im SWR Fernsehen BW. Studiogast: Maurizio Gaudino

Die Fortuna sorgte für Unterhaltung. Vor allem Dodi Lukebakio war an den Offensivaktionen maßgeblich beteiligt. VfB-Keeper Ron-Robert Zieler (24. Minute) rettete zunächst gegen den Belgier, dem wenig später bei einem Solo im letzten Moment durch Ozan Kabak der Ball vom Fuß gespitzelt wurde (26.). Doch Lukebakios Offensiv-Drang führte dann doch zum Erfolg, als seine Flanke den Kopf von Kenan Karaman fand und der die verdiente Führung erzielte. Stuttgarter Chancen gab es nicht, stattdessen drei Gelbe Karten für Weltmeister Benjamin Pavard, Alexander Esswein und Santiago Ascacibar. 10:4 Torschüsse lautete die Bilanz zugunsten der Gastgeber.

Dauer 01:30 min VfB-Stuttgart-Trainer Markus Weinzierl hadert mit der schlechten Leistung gegen Fortuna Düsseldorf Nach der 0:3-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf ärgerte sich VfB-Stuttgart-Trainer Markus Weinzierl über die schlechte Leistung seiner Mannschaft.

Auch Anastasios Donis brachte dem VfB Stuttgart keinen Schwung

Zur zweiten Halbzeit brachte Weinzierl Anastasios Donis für Steven Zuber. Doch trotz eines forschen Beginns des VfB gab es gleich den nächsten Gegentreffer für die schwächste Abwehr der Liga. Fink lief mit dem Ball auf das Tor, schlug einen Haken und vollendete aus 18 Metern mit einem schönen Schuss ins rechte obere Eck. Die Fortuna-Fans waren aus dem Häuschen. Lukebakio hätte wenig später noch erhöhen können, sein Schuss aus spitzem Winkel ging aber am Tor vorbei. Stuttgart, für das in Erik Thommy für Kapitän Christian Gentner ein weiterer Angreifer kam, tat sich in der Folge sichtlich schwer. Und ein wenig Glück fehlte auch wie bei einem Kopfball von Nicolas Gonzales (61.) und einem Schuss von Esswein (73.), Versuche, die das Düsseldorfer Tor verfehlten.