Am Sonntag (18 Uhr) kommt es zum Derby zwischen Stuttgart und Freiburg. Nach dem Spiel ist neben SC-Sportvorstand Jochen Saier auch VfB-Legende Karlheinz Förster Gast bei Sport im Dritten im SWR-Fernsehen BW (21.45 Uhr).

Karlheinz Förster, wie wichtig ist dieses Baden-Württemberg-Derby für beide Vereine?

Das ist für beide Klubs ein extrem wichtiges Spiel. Stuttgart und Freiburg haben ihre ersten Rückrundenspiele verloren und müssten eigentlich beide punkten. Der VfB allerdings ist Drittletzter, deshalb sind für Stuttgart ein Sieg und drei Punkte fast ein Muss.

Wie sehr schlägt Ihr Fußball-Herz noch immer für die Stuttgarter?

Klar, mein Herz schlägt immer für den VfB. Ich bin zwar inzwischen viel unterwegs und auch häufig in anderen Stadien. Aber elf Jahre als Spieler und vier Jahre in anderer Funktion in Stuttgart beim VfB, das ist eine lange und prägende Zeit gewesen. Deshalb hänge ich mehr aam VfB als an anderen Vereinen.

Wie groß ist zur Zeit die Abstiegsangst beim ehemaligen VfB`ler Karlheinz Förster?

Im Moment ist die Situation prekär, keine Frage. Allerdings gibt es mit Nürnberg, Hannover, Augsburg und auch Düsseldorf noch Mannschaften, die nicht besser sind als der VfB. Wenn alle Mann wieder an Bord sind, dann kriegen sie die Kurve. Ich denke da vor allem an Daniel Didavi, er kann die schnellen Bälle spielen, die zum Beispiel für die beiden neuen Steven Zuber und Alexander Esswein wichtig wären. Momentan dauert es noch zu lange, bis diese Bälle kommen. Bis dahin hat sich der Gegner längst formiert.