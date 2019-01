Der VfB Stuttgart musste beim VfL Wolfsburg eine bittere 0:2-Niederlage einstecken. Doch Mittelfeldspieler Erik Thommy wollte die Niederlage schnell abhaken und vorausblicken.

Erik Thommy, warum konnte dieser Sieg für die Moral am vergangenen Wochenende gegen Hertha BSC, wo sie das Spiel drehen konnten, in Wolfsburg keinen Ausschlag geben?

Wir wollten den Schwung auf jeden Fall mitnehmen. Es war ein sehr schweres Spiel: Wolfsburg hat es uns von Beginn an nicht leicht gemacht, gleich in der ersten Halbzeit die zwei Tore gemacht. Dann musst du in der zweiten Halbzeit alles nach vorne werfen und irgendwie versuchen, das Tor zu machen. Das ist natürlich ganz schwer für uns. Aber wir haben jetzt ein Heimspiel, da wollen wir auf jeden Fall punkten und mit dem Ergebnis in die Winterpause gehen.

Inwiefern ist das jetzt ein Dämpfer, nachdem der Sieg zuletzt Auftrieb gegeben hat?

So weit denken wir nicht. Jedes Spiel beginnt von Null, und das ist das Wichtigste. Wir spielen jetzt zuhause gegen Schalke. Wir müssen schauen, dass wir da anders ins Spiel gehen. Da müssen wir mutiger auftreten, kompakter stehen und besser nach vorne spielen. Da haben wir die Woche einiges vor; und die werden wir nutzen.

Gestatten Sie mir eine Frage zum Trauerfall ihres Kapitäns Christian Gentner, der seinen Vater nach dem letzten Spiel völlig überraschend verloren hat. Inwieweit war das ein Thema beim VfB Stuttgart?

Ich glaube, jedes Wort, das jetzt fällt, ist ein Wort zu viel. Wir als Team waren da. Wir unterstützen unseren Kapitano, wo es nur geht. Und allen Respekt, dass er heute für uns gespielt hat, dass er heute vorangegangen ist. Das zeugt von großer Klasse. Aber wir werden auch in dieser Woche ganz normal weiterarbeiten. Ich denke, Gente ist da Profi genug. Er hat heute einen sehr guten Eindruck gemacht. Aber ich will darauf gar nicht so sehr eingehen; ich will nur betonen, dass wir hinter unserem Kapitän stehen und dass wir immer für ihn da sind.