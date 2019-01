Für Daniel Didavi kann es 2019 nur aufwärts gehen. Nach einer verkorksten Hinrunde mit dem VfB Stuttgart ist der Rückkehrer vom VfL Wolfsburg von der straffen Führung durch Trainer Markus Weinzierl angetan.

"Man merkt, dass der Trainer die Zügel angezogen hat. Wir trainieren intensiver, das ist auch gut so", sagte der 28-Jährige in La Manga. Dort bereitet sich der vom Abstieg bedrohte Bundesligist noch bis Samstag auf die Rückrunde vor.

Dauer 00:52 min Der VfB Stuttgart fliegt nach La Manga ins Trainingslager Am Freitagmorgen ist der VfB Stuttgart ins Trainingslager geflogen. Im spanischen La Manga will VfB-Trainer Markus Weinzierl seine Mannschaft bestmöglich auf die Rückrunde vorbereiten, um die Abstiegsplätze schnellst möglich zu verlassen.

Donis als mahnendes Beispiel

"Pünktlichkeit ist immer ein Thema, aber jetzt schaut jeder noch mehr darauf, dass er nicht zu spät kommt", sagte er mit Blick auf die Denkpause für Anastasios Donis, der im Testspiel gegen Utrecht (2:3) nach einem verpassten Termin nicht mitwirken durfte.

"Dann fliegt es dir um die Ohren..."

Didavi hat weiterhin Probleme an der Achillessehne, sieht sich aber auf einem guten Weg. Überlastung sei aber eine Gefahr, erzählte der Profi, der in der Hinrunde verletzungsbedingt nur sieben Bundesliga-Spiele absolvierte: "Ein Fehler, einmal zu viel, und es fliegt dir um die Ohren", sagte der Kreaitivspieler.

Weinzierl rede viel mit ihm, so Didavi weiter. "Er will, dass ich so schnell wie möglich fit werde, aber er will mich auch nicht verheizen", sagte der Zehner.

Im Vormittagstraining am Dienstag konnte der Spielmacher bei den meisten Elementen mitmachen, joggte anstelle des Abschlussspiels elf gegen elf aber nur um den Platz.