VfB-Kapitän Christian Gentner wird trotz des plötzlichen Todes seines Vaters am Samstag mit zum Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg reisen.

Dauer 03:00 min Abflug in den Alltag: Genter ist in Wolfsburg dabei Kurz vor der Weihnachtszeit geht es in der Bundesliga mit der englischen Woche nochmal richtig rund. Für den VfB und Kapitän Christian Gentner ist das nach dem Tod seines Vaters eine schnelle Rückkehr in den Alltag. Sportreporterin Julia Metzner im Gespräch bei SWR 4

Kapitän Christian Gentner steht im Aufgebot des VfB Stuttgart für das Auswärtsspiel am Dienstag (20.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg. Nach dem Tod seines Vaters am Samstag trat der 33-Jährige am Montag mit seinen Teamkollegen die Reise nach Niedersachsen an, wie der Fußball-Bundesligist auf seiner Homepage mitteilte. Es ist davon auszugehen, dass der Mittelfeldspieler auch in der Startelf stehen wird.

"In einer solch schwierigen Situation handelt jeder Mensch individuell. Es war für uns von Beginn an klar, dass wir im Hinblick auf die Spiele beim VfL Wolfsburg und gegen Schalke 04 jede Entscheidung von Christian respektiert hätten", sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke. "Es spricht für seine persönliche Identifikation mit unserem Club und die außergewöhnliche Beziehung der Familie Gentner zum VfB, dass Christian in beiden Partien spielen wird. Seine Entscheidung verdient tiefen Respekt."

Auch Ex-VfB-Trainer Bruno Labbadia kondoliert

Gentners Vater war im Samstag nach dem Heimspiel gegen Hertha BSC (2:1) im Stadion des VfB Stuttgart gestorben. Auch VfL-Wolfsburg-Trainer Bruno Labbadia hat seinem ehemaligen Spieler Christian Gentner vom VfB Stuttgart sein Mitgefühl für den Tod von dessen Vater ausgesprochen. "Klar, das bewegt einen selbst. Das Mitgefühl gilt der gesamten Familie", sagte Labbadia.