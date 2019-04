Mitten im Liga-Endspurt streiten sich der VfB-Aufsichtsratsvize Wilfried Poth und der ehemalige Weltmeister Guido Buchwald in aller Öffentlichkeit. Bei "Sport im Dritten" äußert sich der ehemalige VfB-Profi nun exklusiv zum Streit.

Im Februar war der ehemalige VfB-Profi Buchwald als Aufsichtsrat der Schwaben zurückgetreten. Der Grund war offenbar ein gestörtes Vertrauensverhältnis zu seinen Kollegen in den Gremien. Der Streit mit Wilfried Porth soll der Auslöser für seinen Rücktritt gewesen sein.

In der SWR-Sendung Sport im Dritten hat sich Buchwald nun exklusiv zu seinem Rücktritt und den Mobbingvorwürfen geäußert. "Es war nach dem Spiel gegen Freiburg. Das war in aller Öffentlichkeit. Unter Gremien verstehe ich Vertrauen, Respekt und Wertschätzung, die man füreinander hat. Das war einfach eine verbale Auseinandersetzung und die kann man nicht so stehen lassen. Das ist ganz klar. Das war für mich unbegreiflich was da passiert ist." Er habe daraufhin keine andere Möglichkeit gegeben, als zurückzutreten.

"Es geht einfach darum alles für den VfB zu geben. Ich glaube den Schauplatz braucht man nicht. Allerdings muss ich mich natürlich schärfstens dagegen wehren, wenn er sagt ich hätte die Unwahrheit gesagt. Das stimmt also nicht. Ich habe die Wahrheit gesagt und es gab genügend Leute, die das alles mitbekommen haben."