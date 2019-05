Andreas Beck hat sich beim Bundesligaspiel des VfB Stuttgart in Berlin (1:3) einen Meniskus-Einriss im rechten Knie zugezogen, der operativ behandelt werden muss. Damit ist die Saison für den Routinier beendet.

"Ich hätte der Mannschaft in den anstehenden Spielen sehr gerne geholfen", lässt sich Beck auf der Homepage des VfB Stuttgart zitieren. Der Rechtsverteidiger habe deshalb gemeinsam mit den Ärzten alle Optionen geprüft, die Operation erst nach dem Saisonende durchzuführen. Dies sei leider nicht möglich.

Deshalb wird die Operation zeitnah erfolgen, anschließend wird Beck vorausichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen und dadurch in der laufenden Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Hitzlsperger: "Bitterer Ausfall"

Thomas Hitzlsperger sprach von einem bitteren Ausfall in dieser wichtigen Saisonphase. "Andi Beck ist ein vorbildlicher Profi, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt", so der VfB-Sportvorstand. Andreas Beck absolvierte für den VfB bislang 74 Bundesligaspiele (zwei Tore), in der aktuellen Spielzeit kam der 32-Jährige auf 24 Ligaeinsätze.

Bevor sich Beck in die Obhut der Ärzte begab, hinterließ er seinen Teamkollegen noch eine Grußbotschaft: "Ich drücke den Jungs die Daumen und bin davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden."