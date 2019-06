per Mail teilen

Nachdem der auslaufende Vertrag von Kapitän Christian Gentner beim VfB Stuttgart nicht verlängert wird hat mit Dennis Aogo wohl auch ein weiterer Routinier keine Zukunft bei den Schwaben.

Der "kicker" berichtet, dass der zum 30. Juni auslaufende Vertrag des 32-Jährigen ebenfalls nicht ausgeweitet wird.

Damit endet Aogos Zeit in Stutttgart mit dem Abstieg. Der Mittelfeldspieler war nach dem Aufstieg 2017 zum VfB gewechselt und bestritt in zwei Jahren 44 Ligaspiele.

Fast wäre Aogo nochmal zum Helden geworden

In seiner letzten Partie für die Schwaben, dem Relegations-Rückspiel bei Union Berlin (0:0), hätte Aogo zum Held werden können. Er verwandelte in der neunten Minute einen direkten Freistoß zur vermeintlichen VfB-Führung. Der Treffer zählte allerdings nicht, da Angreifer Nicolas Gonzalez im Abseits stand und den generischen Torwart irritierte. So ging die Partie 0:0 aus - nach dem 2:2 im Hinspiel der Abstieg für Stuttgart.

Für Aogo endet somit wohl die Zeit beim VfB - allerdings will er dem bezahlten Fußball treu bleiben. Er wolle "noch weiterspielen. Ich fühle mich körperlich sehr gut", hatte er erst unlängst bekräftigt.