Im Sommer 2008 wechselte er zum VfL Wolfsburg, mit dem er 2009 die Deutsche Meisterschaft gewann. Hier jubelt Esswein (ganz links) zusammen mit dem heutigen VfB-Kapitän Christian Gentner (mit Schale). Der heute 28-Jährige kam in seinen beiden Jahren in Wolfsburg allerdings nur zu acht Einsätzen (86 Spielminuten) in der Bundesliga. Hauptsächlich spielte Esswein in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga Nord kam er auf 40 Spiele (vier Tore, sieben Vorlagen).

