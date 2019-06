per Mail teilen

Nach SWR-Informationen gehen Christian Gentner (33) und Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart getrennte Wege. Der Kapitän will sich ab sofort einen neuen Verein suchen.

Christian Gentner bekommt nach SWR-Informationen keinen neuen Vertrag beim VfB Stuttgart. Laut "Bild" hat Sportvorstand Thomas Hitzlsperger den Kapitän am Donnerstag über die Entscheidung informiert. Der Profi-Vertrag von Gentner läuft somit zum 30. Juni aus und wird nicht mehr verlängert. Gentner spielte von 1999 bis 2007 für Stuttgart, bevor es ihn für drei Jahre zum VfL Wolfsburg zog. 2007 wurde er mit dem VfB, 2009 mit den Wölfen Deutscher Meister.

Suche nach neuem Klub

2010 kehrte er zu den Schwaben zurück und trat auch nach dem Abstieg 2016 den bitteren Gang in die 2. Bundesliga mit an. Nun muss der VfB wieder absteigen, wird das Unternehmen Wiederaufstieg allerdings ohne seinen bisherigen Spielführer in Angriff nehmen. Das bedeutet: Gentner kann sich sofort auf Vereinssuche begeben. Er soll ein Engagement innerhalb der Bundesliga bevorzugen.

Dass Gentner nach seiner aktiven Karriere zum VfB Stuttgart zurückkehren und eine Funktion im Verein übernehmen könnte, dürfte dennoch realistisch sein. Insgesamt absolvierte der Musterprofi 377 Bundesliga-Spiele, die meisten davon für seinen Heimatklub. Zudem lief er fünf Mal für die deutsche Nationalelf auf.